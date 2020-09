METEO SINO AL 18 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE

L’area di bassa pressione mediterranea inizia a perdere decisamente importanza, dopo aver portato maltempo per più giorni sulle Isole Maggiori. Il vortice tende infatti a spegnersi, circondato da un campo anticiclonico sempre più forte che domina la scena anche su gran parte dell’Europa Centro-Meridionale.

Entro il fine settimana la depressione mediterranea andrà comunque a perdere ulteriore energia, spostando peraltro il proprio fulcro tra la Sicilia e le coste tunisine. Il tempo si stabilizzerà, a parte rimasugli temporaleschi ormai limitati all’Isola. Si tratterà più che altro di temporali diurni, a conferma di un’evoluzione meteo in fase di guarigione.

La nuova settimana vedrà quindi, almeno nella sua fase iniziale, l’alta pressione avere la meglio, una garanzia assoluta di bel tempo e temperature particolarmente elevate. Qualche disturbo temporalesco, nelle ore più calde, potrà manifestarsi tra la Sicilia e l’Appennino Meridionale, ma con fenomeni isolati.

RINFORZO ANTICICLONE SUBTROPICALE, PARENTESI ESTIVA

Le condizioni di bel tempo domineranno sull’Italia nella prima parte della settimana, ma sarà soprattutto il caldo anomalo a salire alla ribalta, investendo stavolta soprattutto il Centro-Nord. La soglia dei 30 gradi verrà ampiamente superata anche in Val Padana, ove potrebbero essere avvicinati alcuni record storici di caldo per il periodo.

Le temperature massime raggiungeranno picchi fino a 35 gradi, soprattutto sulle zone tirreniche. L’alta pressione dominerà su tutta l’Europa centro-meridionale, portando caldo anomalo anche su molte nazioni del Continente. Verso metà settimana il campo barico tenderà a perdere forza, con qualche novità.

Non sono attese vere e proprie perturbazioni, ma semplicemente lievi infiltrazioni d’aria instabile che porteranno così qualche temporale, più probabile nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi. Si attende un contenuto calo delle temperature, ma con valori sempre oltre la norma. Il caldo potrebbe nuovamente accentuarsi sul finire della settimana al Centro-Sud, in Sardegna e Sicilia.

METEO DOMENICA 13 SETTEMBRE, ACQUAZZONI ISOLATI ALL’ESTREMO SUD

Il rinforzo anticiclonico garantirà meteo più stabile, con soleggiamento diffuso lungo la Penisola. Faranno ancora in parte eccezione le due Isole Maggiori, soprattutto la Sicilia, dove si avrà ancora l’occasione per qualche temporale, specie di pomeriggio sulle zone interne centro-occidentale. Rovesci potranno manifestarsi in mattinata, invece, sulle coste meridionali dell’Isola.

Locali temporali pomeridiani saranno possibili anche sulla dorsale calabrese meridionale e sul Cilento, nonché isolatamente sull’entroterra della Sardegna. Qualche annuvolamento diurno si avrà sul resto della dorsale appenninica e a ridosso delle zone alpine, specie settori ovest, ma senza fenomeni degni di nota.

METEO AVVIO SETTIMANA, TRA SOLE E QUALCHE ISOLATO TEMPORALE

La giornata di lunedì risulterà stabile e in gran parte soleggiata sull’Italia soprattutto al mattino, pur con qualche annuvolamento in Sicilia e lungo l’Adriatico. Nelle ore più calde si assisterà ad una cumulogenesi diurna più accentuata sulle zone interne del meridione, specie della Sicilia, con qualche possibile temporale in attenuazione serale.

Poche novità meteo sono attese per martedì, ancora con sole prevalente e temporali diurni in Appennino Meridionale e Sicilia. Annuvolamenti pomeridiani si avranno anche sulla parte centrale appenninica, con meteo che diverrà più instabile nella giornata successiva quando gli acquazzoni pomeridiani saranno presenti anche lungo le aree interne del Centro Italia.

CALDO ASSOLUTO PROTAGONISTA

La domenica sarà di piena estate sull’Italia e farà caldo più anomalo al Nord, con valori spesso superiori ai 30 gradi in Val Padana. La calura sarà protagonista anche nei primi giorni della settimana, mentre poi si affievolirà almeno parzialmente, pur con clima che si confermerà molto caldo. Nel finire della settimana è possibile una recrudescenza del caldo al Meridione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Verso metà settimana assisteremo ad un lieve cedimento dell’anticiclone, ma non sono attese vere perturbazioni. Si potrà localmente avere un aumento dell’instabilità sulle zone interne e montuose, con qualche acquazzone. Le temperature resteranno ancora molto elevate per il periodo, con nuovi flussi africani in accentuazione nel weekend tra le Isole Maggiori e il Centro-Sud.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Fonte meteogiornale.it

