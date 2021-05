METEO variabile, sole e temporali. Caldo in arrivo al Sud Italia

METEO SINO AL 21 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo capriccioso non concede tregua l’Italia, anche se è normale in questo periodo avere a che fare con questa estrema mutevolezza atmosferica. L’instabilità nel weekend penalizzerà ancora alcune parti d’Italia, in particolare il Sud e parte del Nord, anche se non mancheranno ampi spazi di sereno. Le correnti umide occidentali continueranno ad affluire sull’Italia.

Advertisements

Nella giornata di domenica l’anticiclone afro mediterraneo cercherà di rimontare verso il Mediterraneo Centrale, ma sarà un’azione troppo timida per riuscire a contrastare l’ingresso di una nuova perturbazione, sempre incanalata lungo il flusso delle correnti nord-occidentali atlantiche. Un po’ d’instabilità coinvolgerà il Nord e parte del Centro Italia.

METEO PRIMA PARTE SETTIMANA, CON ALTRE INSIDIE

Le correnti instabili occidentali rimarranno protagoniste nella prima parte della settimana, con tempo ancora capriccioso soprattutto sul Nord Italia. In questo frangente la Penisola sarà spaccata in due, in quanto le regioni centrali e soprattutto quelle del Sud saranno influenzate dalle propaggini di un campo anticiclonico afro mediterraneo.

Oltre al sole, avremo anche un temporaneo riscaldamento con punte oltre 30 gradi in alcune aree del Sud Italia. Tra martedì e mercoledì aria più fresca si spingerà anche verso le regioni meridionali. Il tempo si manterrà però generalmente stabile. Solo le regioni alpine, quelle del Nord-Est e parte della dorsale centro-settentrionale appenninica saranno esposte ad acquazzoni temporaleschi diurni.

TENTATIVO DI RIMONTA ANTICICLONICA NON ANDRA’ A BUON FINE

Ci sarà un aumento della pressione nel corso di metà settimana attorno al 20 maggio, con la contestuale risalita più a nord della circolazione ciclonica dominante sull’Europa Centro-Settentrionale. Il fulcro dell’ampio sistema depressionario si sposterà sul Regno Unito e sulla Scandinavia.

Ciò comporterà l’avanzata di un promontorio anticiclonico verso l’Italia, inizialmente di matrice azzorriana. Questa spinta dell’alta pressione favorirà meteo stabile e con graduale aumento termico a partire dalle regioni di ponente, che godranno di tempo stabile e temperature in risalita su valori quasi estivi. La rimonta anticiclonica sarà però costretta a soccombere dopo poco.

CAMBIO DI SCENARIO DOPO IL 20 MAGGIO

Le precedenti proiezioni suggerivano la probabile netta affermazione dell’anticiclone nell’ultima parte della prossima settimana, mentre ora la tendenza si è nettamente ribaltata. A partire da venerdì 21 maggio l’anticiclone verrà infatti eroso da una nuova saccatura, che sprofonderà sull’Europa Centro-Settentrionale e che sarà coadiuvata da masse d’aria fredda polare.

Un nuovo drastico raffreddamento coinvolgerà i paesi europei e soprattutto il Regno Unito. Parte dell’aria fredda dovrebbe affondare fin sul Mediterraneo nel weekend, con un deterioramento del meteo che riguarderebbe in particolare il Nord Italia. L’aspetto principale sarà legato al deciso calo delle temperature su valori ben sotto media.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Alla luce di queste ultime elaborazioni, anche l’ultima decade di maggio vedrà un’altalena meteo incredibile, con potenziali scenari di freddo anomalo che rammentano quanto successo nell’incredibile maggio 2019. L’estate per il momento attende ancora le prime ondate di calore, nonostante le proiezioni stagionali continuano ad intravedere una stagione che si annuncia calda.

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram