Prima il freddo e la neve a quote localmente collinari che stanno sferzando diverse parti dell’Italia, poi seguirà una bella nevicata su parte di Val Padana. Il meteo di queste festività natalizie e giorni immediatamente a seguire promette davvero scintille, non ci sarà da annoiarsi.

Lo scenario non sembra destinato a cambiare nemmeno per fine anno. Dopo il passaggio dell’intensa perturbazione di lunedì 28 dicembre, un’estesa sacca depressionaria abbraccerà ancora mezza

Europa e si protenderà ancora fin sul Mediterraneo.

Nuovi fronti in serie verranno pilotati alle nostre latitudini e coinvolgeranno il Mediterraneo Centrale e l’Italia, dove si assisterà allo sviluppo di ulteriori figure di bassa pressione secondarie. Si avrà così ancora maltempo, soprattutto al Centro-Sud, alternato a momenti di pausa.

Neve anche a Capodanno, ma non per tutti

Dopo una temporanea breve tregua, nuovi contributi d’aria fredda dal Nord Europa riconquisteranno gran parte d’Italia. L’instabilità riceverà così ulteriore linfa proprio a cavallo tra San Silvestro e Capodanno, con il protrarsi di condizioni decisamente invernali.

Questa situazione non dovrebbe variare più di tanto nemmeno nei primi giorni dell’anno nuovo. Altre perturbazioni dal Nord Atlantico punteranno dritte verso l’Italia ed il Mediterraneo, sospinte da correnti d’estrazione artica che si scontreranno con l’aria più temperata ed umida a tratti richiamata sull’Italia.

Ci saranno quindi tutti gli ingredienti per instabilità e tempo a tratti perturbato. I continui impulsi d’aria fredda manterranno clima tipicamente invernale quasi ovunque, con ulteriore occasione per nevicate a bassa quota sulle regioni centro-settentrionali, localmente anche in pianura al Nord.

Lo scenario barico della prima parte dell’anno sembra rafforzarsi al rafforzarsi di alte pressioni ad alte latitudini, la prima di blocco in Groenlandia e la seconda sul comparto russo-siberiano. Così si spiegano i continui afflussi freddi fino alle nostre latitudini, ma non è escluso che prima o poi possa arrivare il gelo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

