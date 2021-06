Il cedimento dell’anticiclone africano si completerà ad inizio settimana , con tutta Italia che sarà in balia di ulteriori infiltrazioni d’aria fresca ed instabile. Le temperature si riporteranno ovunque nella norma e localmente anche di poco sotto media.

La discesa delle temperature sarà più evidente domenica, complice l’instabilità in ulteriore accentuazione su gran parte del Centro-Nord e sulla Sardegna . Andrà meglio al Sud dove persisterà clima abbastanza caldo, nonostante la presenza di nuvolosità medio-alta stratiforme, a tratti compatta.

Nella giornata di sabato il cambiamento meteo interesserà anche Sardegna e regioni centrali, con transito di nubi a tratti compatte associate a sporadici piovaschi. L’instabilità si farà poi più vivace in prossimità dei rilievi con alcuni rovesci e temporali.

Meteo weekend, assalto di TEMPORALI su parte d’Italia. Le novità in arrivo

