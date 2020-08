Il maltempo si appresta a picchiare duro ed i primi forti temporali di venerdì, su alcune aree del Nord Italia, sono stati l’avvisaglia di un weekend che s’annuncia esplosivo. L’ondata di maltempo già iniziata è attesa acuirsi, risultando decisamente severa per le regioni settentrionali.

Il drastico peggioramento è innescato da una profonda saccatura nord-atlantica che sprofonda verso Franca e Spagna. In seno alla saccatura si innesta una perturbazione destinata ad intensificarsi nell’impatto verso il Mediterraneo, preceduta da impulsi d’instabilità che originano violenti temporali prefrontali.

Il meteo del weekend sarà davvero pessimo e autunnale per il Nord, mentre sul resto d’Italia reggerà ancora in parte il bel tempo con temperature molto elevate, per via dei flussi africani che vanno a precedere la lenta progressione del sistema perturbato.

Le proiezioni dei centri meteo stimano cumulati di pioggia allarmanti e anche l’elevato rischio di fenomeni potenzialmente estremi, con precipitazioni violentissime in brevi lassi di tempo, talora accompagnate da nubifragi, grandinate di media-grossa taglia e poderose raffiche di vento temporalesco.

Le zone più a rischio di forti criticità

Nel dettaglio, le precipitazioni più abbondanti sono attese tra Alto Piemonte, Alta Lombardia, settori meridionali della fascia dolomitica, Prealpi Venete e Giuliane, dove l’orografia giocherà un ruolo determinante nell’enfatizzare le precipitazioni temporalesche alimentate dai flussi sud-occidentali.

In queste zone nell’arco di 24-36 ore le emissioni modellistiche intravedono anche picchi di oltre 150/200 mm di pioggia, che potranno facilmente produrre fenomeni di dissesto in genere più tipici dell’autunno con rischio allagamenti, frane, smottamenti e improvviso ingrossamento di corsi d’acqua.

Precipitazioni molto abbondanti saranno inoltre possibili sull’Appennino ligure orientale, Lunigiana e Garfagnana. In Val Padana le piogge saranno meno frequenti, ma i fenomeni a carattere locale potranno essere localmente molto intensi nelle ore pomeridiane e serali di sabato.

Una fase di maltempo così intenso ad inizio agosto appare piuttosto atipica e si configura come una rottura dell’estate in grande stile. Ricordiamo infatti che al seguito della perturbazione le temperature caleranno, con una fase fresca ed instabile che perdurerà per buona parte della prossima settimana su tutta Italia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

