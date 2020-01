Ci stiamo lasciando alle spalle l’ennesima lunga parentesi meteo poco dinamico e contrassegnato da una potente egemonia anticiclonica che ha interessato praticamente tutto il nostro Paese. L’atmosfera dunque si è forse ricordata che l’inverno è fatto anche di pioggia, vento e neve e non solo di alte pressione, nebbie e inquinamento. Insomma, ora le cose stanno cambiando e il corso dell’ormai prossimo WEEKEND sarà contrassegnato da una FREDDA PERTURBAZIONE nord atlantica pronta a riportarci un un contesto meteo decisamente più dinamico e capriccioso.

I primi segnali di cambiamento, come già descritti in altri editoriali, si avranno già da oggi. Tuttavia la giornata peggiore sarà proprio quella che aprirà il fine settimana.

Sabato infatti, dovremo fare i conti non solo con la perturbazione in arrivo oggi, ma anche con la formazione di un vortice di bassa pressione che nel corso del fine settimana si sposterà dal mare di Liguria verso il settore centrale adriatico.

Sabato mattina la fase più attiva del maltempo sarà concentrata soprattutto sulle regioni del Nord-Est fino alla Lombardia, la Liguria di Levante e su gran parte delle regioni centrali tirreniche. Su queste zone ci attendiamo piogge sparse anche sotto forma di rovescio temporalesco sulla Toscana, l’Umbri, l’area interna delle Marche il Lazio e alcuni tratti della Campania.

Ma non ci saranno solo piogge e i temporali a caratterizzare questa fase di maltempo. Occhi puntati infatti alle possibili nevicate che imbiancheranno gran parte dell’Arco alpino fino a quote relativamente basse specie nelle zone dolomitiche. La neve cadrà a quote basse anche sull’Appennino settentrionale specie verso sera e più in alto su quello centrale.

Tempo più asciutto invece al Sud e sul l’area del basso Adriatico dove per altro potranno ancora attardarsi generose schiarite.

Il vortice di bassa pressione, come detto, si muoverà poi verso l’Adriatico centrale nel corso della giornata di domenica quando il tempo tornerà più asciutto al Nord con ampie schiarite sulle regioni tirreniche del Centro-Sud.

Più incerto invece il meteo sulle regioni adriatiche soprattutto su quelle centro-meridionali con qualche isolato piovasco non escluso.

Da segnalare inoltre che domenica è atteso un generale rinforzo dei venti dai quadranti nord-orientali ed un moderato calo termico su gran parte del Paese.

Pubblicato da Piero Luciani

