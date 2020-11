Lo scenario meteo è ancora segnato dalla perturbazione fredda che, tuffandosi sul Mediterraneo, ha creato un autentico scompiglio. Il vortice ciclonico, che si è approfondito sul Tirreno, è sprofondato verso sud e punta l’area fra il Canale di Sicilia e la Tunisia.

Il flusso freddo, risucchiato dal vortice, ha riportato la neve in Appennino Centrale fin sotto i 1000 metri in alcune aree esposte del versante adriatico.

Ora la neve sta cadendo anche in diverse aree appenniniche del Sud, con il sopraggiungere dell’aria più fredda dai Balcani. Si tratta del primo assaggio di clima invernale, dopo un novembre che era stato finora particolarmente mite per la stagione.

Precipitazioni temporalesche localmente forti tenderanno ad insistere per buona parte del weekend ancora in alcune aree del Sud e della Sicilia, poiché il vortice di bassa pressione tenderà a rallentare e stazionare in loco, pur in progressivo indebolimento.

Particolare attenzione va rivolta alla Calabria ionica, dove si potranno avere forti rovesci temporaleschi semi stazionari, alimentati dalla confluenza fra venti di grecale e le correnti più temperate ed umide tra levante e scirocco. Non esclusi accumuli di pioggia anche fino a 150-200 mm in 24 ore.

Venti burrascosi investono gran parte d’Italia tra Liguria, Alto Adriatico e gran parte del Centro-Sud, con temperature ancora in calo su valori tipici d’inizio inverno. I venti più intensi, di grecale, spirano dal Tirreno verso la Sardegna orientale, con mareggiate sulle coste esposte.

All’inizio della settimana una residua instabilità coinvolgerà ancora l’estremo Sud ma con venti in attenuazione e temperature in risalita. Il freddo resterà comunque ben presente la notte e al primo mattino, con ulteriori gelate fino a bassa quota e anche in Val Padana, dove tornerà qualche nebbia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

