L’area di bassa pressione insidia il meteo sull’Italia, dopo essere rimasta per qualche giorno a ridosso delle Baleari. Ora il vortice si è messo in moto e avanza verso la Sardegna, con il suo carico di temporali che celano fenomeni potenzialmente intensi.

Nonostante si tratti di una goccia fredda blanda, il contributo del riscaldamento del mare innesca importanti contrasti, favorendo la genesi continua di nuclei temporaleschi che in questo frangente colpiscono più da vicino la Sardegna.

Il minimo ciclonico, sebbene andrà gradualmente perdendo d’energia, rimarrà per alcuni giorni attivo sui mari occidentali italiani, con instabilità che si estenderà anche su parte della Penisola, in particolare sulle regioni più occidentali ed in Appennino.

La situazione andrà poi a mutare nel corso del weekend, quando inizierà a prevalere l’azione schiacciante dell’alta pressione, attesa irrobustirsi sull’Europa Centro-Meridionale. I rimasugli del vortice mediterraneo provocheranno ancora qualche disturbo, sebbene molto limitato.

L’evoluzione meteo per sabato vedrà l’instabilità maggiormente circoscritta alle due Isole Maggiori, con occasione per frequenti rovesci. Il sole prevarrà su gran parte dell’Italia. Al pomeriggio nubi si compatteranno in montagna tra zone alpine e Sud Appennino, con qualche isolato scroscio di pioggia.

Forte anticiclone in arrivo

Domenica ciò che sarà rimasto del vortice depressionario si allontanerà verso i Balcani e il tempo sull’Italia si stabilizzerà con tanto sole. Farà eccezione la Sicilia con ancora qualche spunto temporalesco pomeridiano. Isolati rovesci saranno possibili sulle Prealpi lombardo-venete.

A seguire ci sarà l’anticiclone assoluto protagonista che si slancerà sull’Europa Nord-Atlantico e sarà alimentato da una componente subtropicale che riguarderà anche l’Italia. Oltre al sole, ci saranno temperature estive ben sopra la norma, con caldo anomalo più accentuato sulle regioni settentrionali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Fonte meteogiornale.it

