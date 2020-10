La perturbazione dal Nord Europa si appresta a sfondare sull’Italia, ponendo fine al dominio dell’alta pressione che si era affermato negli ultimi giorni, riuscendo a garantire una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Possiamo persino parlare di piccola ottobrata, con anche le temperature risalite fino a picchi di 26-27 gradi su alcune località del Sud Italia. Ora però cambia tutto, con l’anticiclone che batte già in ritirata e il peggioramento che inizia a manifestarsi a partire dal Nord Italia.

Advertisements

La perturbazione, in rapido avvicinamento all’Italia, è pilotata da una discesa d’aria fredda di matrice polare, già responsabile di un repentino calo termico su gran parte dell’Europa Centro-Occidentale. Solo nel corso del weekend questo flusso freddo inizierà a dilagare su parte dell’Italia.

In questa prima parte di sabato il meteo è ancora quasi ovunque asciutto, nonostante la nuvolosità più compatta al Nord e medio-alto versante tirrenico. Piovaschi coinvolgono la fascia tra Levante Ligure ed Alta Toscana, oltre ai settori alpini dove si va addossando la parte più attiva del fronte perturbato.

Solo verso sera il sistema frontale valicherà le Alpi, con il peggioramento che entrerà nel vivo. Le precipitazioni si estenderanno dalle Alpi alla Val Padana, interessando il settore tra Basso Piemonte, Lombardia e pianure del Nord-Est.

Le precipitazioni si andranno peraltro intensificando tra Levante Ligure e Toscana nord-occidentale, con anche temporali. Qualche piovasco raggiungerà anche il nord Sardegna e le coste del Lazio centro-settentrionale.

Nelle prime ore domenicali la perturbazione si sposterà tra la Lombardia ed il Triveneto con il suo carico di precipitazioni, ma in giornata piogge e temporali diverranno diffusi anche sul Centro Italia, soprattutto lungo i settori tirrenici, sulla Sardegna e su parte del Sud, in particolare per quanto concerne la Campania.

Non sono esclusi fenomeni occasionalmente intensi, a carattere temporalesco. Attesa la neve sulle Alpi Orientali, che si abbasserà di quota fino ai 1000-1200 metri sulle Dolomiti e localmente a quote più basse soprattutto sui settori di confine verso la fine di domenica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram