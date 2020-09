Il meteo di Settembre è in genere ancora tipicamente estivo in Italia, soprattutto al Centro e al Sud. Stiamo però parlando del primo mese d’autunno per il calendario meteorologico, mentre la nuova stagione astronomica avrà inizio il 22 settembre.

Sempre più spesso il clima estivo si protrae tardivamente, come sta accadendo anche quest’anno. Non dimentichiamo la rottura dell’estate intervenuta proprio a cavallo fra fine agosto e inizio settembre, con anche la neve sulle Alpi, generalmente sopra i 2000 metri.

I primi raffreddamenti, uniti alle perturbazioni che trovano meno difficoltà a penetrare sull’Italia, rappresentano il segno di un cambio di stagione fisiologico per il periodo, ma avere a che fare con la neve in quota ad inizio settembre non è una novità e non è certo eccezionale per le nostre latitudini.

Nonostante l’estate a volte caratterizzi settembre, è accaduto anche nel recente passato di avere a che fare con cambiamenti meteo repentini in anticipo già ad inizio mese e talvolta intervengono, sempre nella prima decade di settembre, le prime vere perturbazioni stagionali a dare una sterzata verso l’autunno.

La sfuriata artica del settembre 2007

Qualche volta la fine definitiva dell’estate avviene per opera di irruzioni fredde nordiche. Un’irruzione d’aria polare, molto precoce, colpì l’Italia nel corso della prima decade di settembre del 2007, comportando un tracollo termico molto netto verso valori assai inferiori alla norma.

Improvvisamente fu vero autunno e la neve in montagna si spinse fino a depositarsi a quote davvero particolarmente basse per il periodo. Sulle Dolomiti i fiocchi di neve si posarono e attecchirono fino a quote addirittura prossime ai 1000 metri.

Sui rilievi della dorsale centro-settentrionale appenninica (specie Marche ed Abruzzo), ed è questo l’aspetto più significativo, la dama bianca imbiancò con una spolverata anche poco al di sotto dei 1500 metri di quota, con panorami da cartolina invernale sul Gran Sasso e La Maiella.

Fonte meteogiornale.it

