La neve è prepotentemente salita alla ribalta in questo inizio dicembre, tanto da spingersi anche verso le aree pianeggianti della Val Padana. Le nevicate sono già cadute in abbondanza sulle Alpi e su parte dell’Appennino Settentrionale, ma è nulla rispetto allo scenario atteso in quest’ultima parte di settimana.

Tutta questa neve preluderebbe ad uno scenario natalizio ideale e perfetto per lo sci in montagna, ma quest'anno purtroppo per l'emergenza covid-19 la stagione sciistica è rimandata.

Nel corso del weekend è atteso il transito molto lento di una perturbazione piuttosto ficcante, che porterà a delle nevicate che si riveleranno estremamente abbondanti sul comparto alpino centro-orientale. Qui prevediamo accumuli complessivi localmente anche di oltre 1-2 metri dai 1500-2000 metri di quota.

Il limite della neve si innalzerà localmente anche oltre i 1000 metri sui settori alpini orientali, per un richiamo d’aria più mite ed umida dai quadranti meridionali, ma questo favorirà l’abbondanza delle precipitazioni nevose a quote più elevate.

Tormente e bufere caratterizzeranno il meteo sulle Alpi a quote medio-alte per tutto il weekend. Si suggerisce prudenza per chi dovesse trovarsi a percorrere strade di montagna, con le enormi nevicate che potranno causare disagi per rami spezzati sotto il peso della neve e rischio di black-out.

Tutta questa vagonata di neve sembra davvero un perfido scherzo della natura, se si pensa che in molti inverni recenti la neve è stata spesso la grande assente a dicembre, tanto da costringere gli operatori di montagna a dover innevare in modo artificiale le piste.

Quest’anno invece la materia prima non manca di certo, ma purtroppo non si può sfruttare adeguatamente, causa restrizioni dovute alla pandemia. La speranza è che la stagione invernale prosegua in modo così generoso, in vista di una riapertura degli impianti sciistici prevista per gennaio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

