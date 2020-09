Gironzolando per la rete stiamo leggendo svariati articoli che evidenziano, giustamente, la portata dell’ondata di caldo in arrivo. Ma sarebbe giusto aggiornare tali pezzi quotidianamente, se non addirittura più volte nell’arco della stessa giornata. Tale necessità trova ragion d’essere nelle costanti variazioni modellistiche e nell’incertezza che avvolge il trend meteo climatico già nel medio periodo.

Partiamo da un primo elemento: l’entità del caldo. Sì, farà caldo, è vero. Ma farà molto più caldo a nord delle Alpi, mentre in Italia avremo anomalie termiche che dovrebbero attestarsi diffusamente tra i 2-3°C. Nulla che possa far gridare all’eccezionalità, insomma. Certo, che poi le temperature massime possano superare agevolmente l’asticella dei 30°C e che in qualche regione si possa puntare addirittura a quota 35°C, ci sta.

Occhio però, perché trattandosi del famigerato “blocco a omega” non è detto che la depressione sull’Europa occidentale piuttosto che l’irruzione fredda su quella orientale non possano avere effetti anche su di noi. Giusto per dirvene uno: l’irruzione artica si avvicinerà ai Balcani e potrebbe in qualche modo contenere lo strapotere della cupola anticiclonica. Non a caso abbiamo assistito, nelle ultime ore, a un ridimensionamento del gran caldo (parliamo dell’Italia ovviamente).

Così come non possiamo escludere che la possente depressione dell’Europa occidentale possa avere delle influenze destabilizzanti sulle nostre regioni. Difatti alcuni modelli matematici di previsione ci dicono che potrebbe effettivamente inviare aria estremamente umida verso le regioni del Nord, le Tirreniche settentrionali e la Sardegna. Ovvio che se tale scenario dovesse realizzarsi i temporali tornerebbero a colpire duro.

Poi c’è la via di mezzo, ovvero che il flusso umido sudoccidentale raggiunga esclusivamente le regioni del Nord mentre altrove potremmo assistere a un incremento termico dovuto a una fiammata subtropicale.

Come vedete le soluzioni proposte sono tante e tutte riconducibili a dinamiche che – vuoi o non vuoi – preannunciano il progressivo declino dell’Estate.

Fonte meteogiornale.it

