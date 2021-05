Gli alieni esistono, ed il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo sa. L’ex capo della sicurezza spaziale israeliana ha fatto un’affermazione senza precedenti durante un’intervista, sottolineando che stanno mantenendo segreta la loro esistenza poiché l’umanità non è pronta per tale realtà.

Haim Eshed, in un’intervista al quotidiano israeliano Yediot Aharonot ha parlato largamente della vita extraterrestre, e ha anche sviluppato un accordo tra il governo degli Stati Uniti e una “Federazione Galattica” di alieni. Il signor Eshed era a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi tre decenni.

Haim Eshed sostiene che c’è un accordo tra il governo degli Stati Uniti e gli alieni che desiderano ricercare e comprendere “l’Universo”, ha detto il Jerusalem Post, un altro quotidiano , citando l’intervista originale pubblicata in ebraico. Questa cooperazione a quanto pare include una base sotterranea segreta su Marte.

Donald Trump si è astenuto prima di rivelare la loro esistenza perché la Federazione Galattica (gli alieni, ovvero extraterrestri) ha insistito, sostenendo che l’umanità terrestre non è ancora pronta a tale verità. Gli alieni hanno insistito sul fatto che gli umani hanno bisogno di evolversi e raggiungere uno stadio ben più avanzato, e comprendere che nell’Universo non sono soli.

Haim Eshed dice, se avessi rivelato quanto ho detto cinque anni fa, sarei stato ricoverato in ospedale psichiatrico.

Non c’è stata da parte governo degli Stati Uniti o di Donald Trump alcuna smentita e cenno alla notizia che ha fatto il giro del Mondo. Eppure, Trump è piuttosto attivo su Twitter.

Nei social si è discusso parecchio di questa notizia, per altro giunta nel 2020, anno della Pandemia.

Ma professor Haim Eshed afferma che gli Stati Uniti e Israele sono stati in contatto con gli alieni per anni, con la compartecipazione di Israele. In merito alla rivelazione ha detto di non avere nulla da perdere, e di essersi liberato dal segreto custodito per anni.

Insomma, sarà vero oppure no quello che ha rivelato Haim Eshed. In passato, vari generali, e alti dirigenti USA hanno rilasciato interviste, messo a disposizione foto sui segreti custoditi nell’Area 51 presente in America.

Con questa intervista di Haim Eshed, i misteri si infittiscono, ma nel frattempo noi civili ne sappiamo quanto prima, perché quelle rilasciate sono solo parole.

