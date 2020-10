Novembre, spesso, è il mese durante il quale il Vortice Polare dà il meglio di sé. Poi dipende dalle annate, è chiaro, ma negli ultimi decenni è innegabile che il Vortice sia diventato sempre più invadente e persistente. Anche in presenza di disturbi di un certo spessore, addirittura capaci di generare riscaldamenti stratosferici improvvisi, è stato in grado di opporre una strenue resistenza: è accaduto l’anno scorso, è successo anche quello prima.

Ora, guardando quelli che in gergo tecnico vengono definiti “indici descrittivi”, pare che il Vortice Polare abbia tutta l’intenzione di entrare a gamba tesa. Quando? Già ora. Sì, si

sta già rafforzando ed entro la prima settimana di novembre avrà favorito un’impennata dell’indice AO (che è l’indice che descrive lo stato di salute del Vortice stesso).

Ma che significa in termini meteo climatici? Beh, semplice, che il flusso oceanico scorrerà nel nord Europa mentre a sud avranno vita facile le rimonte anticicloniche. E’ ciò che appare nei modelli previsionali odierni (in realtà già da qualche giorno) ed è ciò che appare anche nei modelli stagionali.

Ecco, appunto, i modelli stagionali. Stiamo provando a capire come sarà novembre e ciò che possiamo dirvi è che la prima metà potrebbe proporci spesso bel tempo – o comunque stabilità atmosferica – e temperature superiori alle medie stagionali. Anche la seconda metà potrebbe non discostarsi troppo da un simile scenario, ma ovviamente più si andrà avanti con la stagione più potrebbero esserci variazioni al tema.

Per intenderci, anche in presenza di un trend mediamente anticiclonico potrebbero crearsi i presupposti per affondi depressionari potenzialmente violenti, tanto più che in presenza di eventuali anomalie termiche positive potrebbero crearsi pericolosi contrasti. Quindi occhio, cerchiamo di non dare nulla per scontato perché le sorprese – non proprio piacevoli – potrebbero essere sempre dietro l’angolo. Tanto più che quest’anno l’Autunno sembra voler fare il proprio dovere.

