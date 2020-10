La tregua è già finita. Via il sole, via il tepore d’ottobre, via quel che resta di un’Estate ormai archiviata. L’Autunno è qui, è di casa e le condizioni meteo in repentino cambiamento ce lo ricordano.

Sta arrivando, anzi è già arrivata l’aria fredda dal Circolo Polare Artico. Inevitabilmente, venendo a contatto col Mediterraneo, stiamo assistendo all’approfondimento di un vortice di bassa pressione sul Mar Ligure. Il classico vortice “sottovento” alle Alpi, che offrendo protezione contro le irruzioni nordiche hanno costretto il freddo ad aggirare l’ostacolo tanto a est quanto a ovest.

Questo vortice sta causando maltempo al Nord Italia, in particolare tra Emilia Romagna e Triveneto. Ma non mancano fenomeni localmente violenti anche in Liguria. Poi però occhio alle regioni del Sud, perché il vortice scivolerà lungo il Tirreno e punterà deciso i mari meridionali. Qui troverà energia termica per un nuovo approfondimento e difatti ci aspettiamo un lunedì “da lupi”.

Purtroppo diversi modelli matematici ad alta risoluzione ci mettono sul chi va là: potrebbero verificarsi potenti nubifragi tra Sicilia orientale, Calabria ionica e Salento. Gli accumuli nelle 24 ore danno picchi di oltre 100 mm, ma sappiamo fin troppo bene che l’orografia potrebbe esaltare ulteriormente i fenomeni. Potrebbero crearsi situazioni di criticità idrogeologica, pertanto vi invitiamo a seguire i bollettini che verranno diramati dalle autorità competenti.

Il tempo non migliorerà neppure nelle giornate successive, difatti ci aspettiamo un nuovo affondo ciclonico i cui effetti potrebbero essere rilevanti ma al momento crediamo sia opportuno fermarsi qui e tornare sull’argomento non appena ne sapremo qualcosa di più.

