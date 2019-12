Le temperature sono scese in picchiata sull’Italia, con la neve che interessa diverse aree interne delle regioni adriatiche e del Sud, con fiocchi fin quasi in pianura. L’improvviso clima invernale è stato generato da una massiccia discesa di correnti fredde d’origine artica, richiamate da nord/est.

Quello in atto non è un raffreddamento eccezionale, ma molto sensibile dato che viene a realizzarsi dopo un lungo periodo con temperature ben superiori alle medie del periodo. Il raffreddamento risulta acuito dal vento sostenuto dai quadranti settentrionali.

Alta pressione in espansione sul centro-ovest Europa, correnti fredde verso l’Italia

La penetrazione dell’irruzione artica, in sfondamento fin sul Mediterraneo, è stata incentivata dalla rimonta di un potente anticiclone europeo verso nord, in direzione della Penisola Scandinava. Non tutta Italia è pienamente interessata dall’afflusso delle correnti balcaniche.

Il Nord-Ovest e le regioni tirreniche rimangono infatti al riparo e qui continua a prevalere il tempo asciutto e soleggiato. Il freddo dilagherà ulteriormente nel corso del fine settimana, apportando ulteriore neve fino a quote basse sulle regioni adriatiche e parte del Sud.

Meteo Nord Italia: tornano le NEBBIE

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, lunedì 30 dicembre. Persisterà residua variabilità al Sud e sulla Sicilia Settentrionale, con possibili rovesci di neve fino in collina. Avremo poi cieli nuvolosi sul medio versante adriatico, ma con assenza di precipitazioni.

Il bel tempo dominerà sul resto d’Italia, ma sono da segnalare le nebbie sempre più fitte sulle pianure del Nord, quale effetto del consolidamento del forte anticiclone. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, a parte ulteriori lievi flessioni nei valori minimi.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d’Italia, oppure vai su CERCA la tua localita’ nel campo form in alto alla pagina:

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram