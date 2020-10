Non manca molto, l’appuntamento “dolcetto o scherzetto” arriverà tra un paio di settimane e a quel punto saremo – senza ombra di dubbio – nel cuore della stagione autunnale. Ma quali condizioni meteo ci aspettano? Caldo o freddo? Sole o pioggia? O magari neve?

Viste le premesse verrebbe da pensare a un inizio novembre all’insegna del maltempo. Anzi, si potrebbe avanzare addirittura l’ipotesi freddo. Freddo che, se seguite i nostri approfondimenti giornalieri, potrebbe arrivare a fine mese e a quel punto riuscirebbe ad aprirsi una finestra anche nei primi giorni di novembre.

Advertisements

C’è però un’incognita non da poco, ossia l’Ottobrata. Quanto durerà? Inizialmente, questo dicevano le mappe di previsione, si poteva ipotizzare una durata di 3-4 giorni, magari qualcosina in più all’estremo Sud. Nelle ultime 24 ore, invece, qualcosa è cambiato. Qualche centro di calcolo ha cominciato a estendere la durata dell’Alta Pressione africana, procrastinandola di 2-3 giorni. Circa una settimana di bel tempo, per capirsi.

Perché queste variazioni? Beh, perché fin tanto che non sapremo quale sarà l’esatta collocazione della depressione atlantica responsabile della fiammata africana non potremo sapere quale sarà lo step evolutivo successivo.

La nostra idea, ormai la conoscete, è che il freddo possa tornare entro fine mese. Un’idea che nasce dall’osservazione di dinamiche atmosferiche emisferiche, laddove le intrusioni d’aria calda al Polo Nord potrebbero innescare irruzioni artiche consistenti. Non è detto che ci colpiscano direttamente, ma dovessero effettivamente attivarsi – puntando verso sud – le probabilità che possano coinvolgerci sarebbero discrete.

Concludendo, la prima settimana di novembre potrebbe proporci maltempo e temperature inferiori alle medie stagionali. Potrebbe piovere parecchio, ma potrebbe anche nevicare a quote interessanti. Se poi dovesse subentrare qualche variazione al tema, tipo una prosecuzione del periodo anticiclonico, saremo i primi a darvene conto e lo faremo rapidamente.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram