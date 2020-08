[embedded content]

Il Centro Meteo Canadese, attraverso il modello matematico stagionale, prospetta molta neve al Nord Italia con temperature tra la media e sotto per la primissima parte del prossimo Inverno. In particolare prende forza la proiezione di un fine novembre e dicembre burrascosi, con intrusione di aria artica e forti aree cicloniche. Ne parla anche la previsione di AccuWeather.

Una previsione del genere andrà confermata nei prossimi mesi, ma appare decisamente interessante, se si considera che gli altri anni, un po’ tutti i modelli matematici stagionali prevedevano perennemente temperature sopra la media, e inverni asciutti.

La prima parte della stagione fredda e con ottime precipitazioni è ideale per tutta l’area alpina. Ciò sarebbe ideale per una buona copertura nevosa che imbianchirebbe le montagne sino all’inizio della primavera.

Lo scorso inverno è avvenuto qualcosa di simile, ma con temperature che solo occasionalmente sono scese verso il basso. Tanto che la neve è caduta abbondantissima, in genere sopra i 1500 metri di quota, e vi è rimasta sino a fine stagione invernale.

Con tali premesse c’è solo da augurarsi che la pandemia allenti i contagi, e consenta l’avvio della stagione turistica invernale anche prima dell’Immacolata.

Sono molte le annate in cui ci sono state nevicate copiose sulle Alpi prima dell’Immacolata, che hanno favorito l’avvio degli sport invernali, oltre che della stagione turistica. Altresì sono assai meno gli inverni privi di neve, anche se di questi si ha un maggior ricordo.

E sarebbe anche ora che la neve tornasse a cadere in Valle Padana, dove in questi anni si è vista occasionalmente, con esiguo apporto. La neve dovrebbe cadere in Valle Padana ogni inverno, alcuni giorni all’anno.

Le condizioni per avere la neve in Valle Padana ci sono a tutt’oggi, in quanto i cambiamenti climatici non ne hanno annientato la probabilità.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

