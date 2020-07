Nelle ultime 24 ore abbiamo proposto alcune riflessioni meteo climatiche sul possibile andamento dei due mesi estivi per antonomasia: luglio e agosto.

Dobbiamo ricordarci quel che suggerivano i modelli stagionali, ovvero un bimestre all’insegna del clima rovente africano. Il primo assaggio l’abbiamo avuto e sta per finire, bruscamente, confermando quella che era la nostra idea iniziale ovvero un’Estate all’insegna dei bruschi cambi di rotta. Un’Estate estrema, per capirci.

Ma agosto, siamo davvero così sicuri che sarà rovente? Un’altra riflessione, l’ultima in ordine cronologico, evidenziava la possibilità di uno stop estivo in anticipo. O meglio, un’interruzione stagionale in linea con quella che un tempo era considerata da tutti la “normale tabella di marcia”. Abbiamo citato i possibili temporali agostani, soprattutto nell’ultima decade e a tal proposito dobbiamo dirvi che siamo ancora dello stesso avviso.

Anzi, ora arriva anche qualche altro elemento a corredo. Qualche modello stagionale, sicuramente più autorevole di noi, comincia a intravedere variazioni circolatorie importanti il prossimo mese. Forse non saranno variazioni così potenti da far crollare il castello estivo come fosse di carta, ma secondo noi potrebbero essere effettivamente significative.

Di quei cambiamenti capaci di portarci l’autunno già da settembre, di quei cambiamenti capaci di ricordarci che un tempo – non troppo lontano – l’Estate declinava gradualmente. Il 2020 potrebbe essere ricordato come l’anno che ha aperto una nuova epoca meteo climatica, al di là del riscaldamento globale che comunque resta conclamato.

Quindi, volendo riassumere, attenzione all’ultima decade di agosto perché potrebbe essere turbolenta. Un agosto prima rovente, poi temporalesco, un agosto dai due volti.

