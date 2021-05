Lo scorso 29 aprile è stato lanciato il razzo cinese Lunga Marcia 5B. Il lancio ha messo in orbita il modulo centrale Tianhe di 22,5 tonnellate della nuova stazione spaziale cinese. Il primo stadio, lungo 30 metri e con diametro di 5, non ha raggiunto la velocità orbitale e sta per cadere, incontrollato, verso la Terra.

Il relitto spaziale compie un giro attorno alla Terra circa ogni 90 minuti. Questo non permette di calcolarne la traiettoria di caduta in un punto predeterminato. L’orario più probabile di rientro è intorno alle 00:30 (ora italiana) del 9 maggio ma con un margine di incertezza ancora molto elevato pari a 5 ore.

Non sembrano esserci grossi pericoli per l’Italia, anche se non è ancora possibile escludere completamente la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio, secondo quanto direttamente comunicato dalla Protezione Civile che monitora la situazione.

Il territorio potenzialmente coinvolto è quello sotto la latitudine di 41,5 gradi Nord (da Napoli in giù), ma i margini di incertezza sulla traiettoria e gli orari esatti di rientro nell’atmosfera sono ancora molto alti. Va detto che l’America, attraverso il Pentagono, ha fatto sapere che è esclusa l’intercettazione del razzo.

CINA MINIMIZZA, MA NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE

Gli esperti del paese più popoloso al mondo invitano a non creare panico, accusando la propaganda occidentale. La maggior parte dei detriti brucerà durante il rientro, lasciando solo una piccolissima porzione a rischio di cadere sulla Terra.

La probabilità di impatto su attività umane è considerata bassissima, visto che gli oceani coprono il 70% del pianeta. Eppure c’è un precedente: nel maggio 2020, dopo il primo volo del Lunga Marcia 5B, il razzo sei giorni dopo la partenza produsse detriti che danneggiarono case e villaggi in Costa d’Avorio.

