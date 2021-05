Mancano poche ore all’impatto in atmosfera del razzo cinese Lunga Marcia 5B, che sta precipitando senza controllo. La finestra di rientro del razzo cinese si va restringendo, con il momento clou che dovrebbe avvenire tra le ore 1 e le 7 del mattino di domenica 9 maggio.

L’orario più probabile, secondo i siti più specializzati, sarebbe alle ore 4.11 italiane. Nel momento del contatto con l’atmosfera il razzo si disintegrerà e brucerà completamente. Non è però esclusa la possibilità che dei piccoli frammenti possano arrivare integri fino al suolo.

Advertisements

Al momento è impossibile stabilire in modo più preciso l’ora e il luogo nel quale il relitto spaziale impatterà in atmosfera. Resta chiaramente più probabile che eventuali frammenti precipitino in oceano o in luoghi disabitati, ma c’è comunque la remota possibilità di coinvolgimento di aree abitate.

Anche l’Italia è a rischio, comprendente comunque un’ampissima area del globo. Al momento ci sono tre traiettorie del razzo che potrebbero interessare alcuni settori di nuove regioni del Centro-Sud Italia, nella fascia di tempo considerata.

Il dipartimento della Protezione Civile segue quindi l’evolversi della situazione e lo farà fino all’avvenuto impatto al suolo. Nel video sottostante potete verificare in tempo reale dove si trova il razzo cinese e la stima dell’orario previsto per il rientro.

[embedded content]

Cosa si intende quando si dice che “non si può escludere la remota possibilità di un interessamento del nostro territorio”? Se per ipotesi 1000 di quegli oggetti spaziali stessero precipitando nello stesso momento senza controllo, in tutto il mondo è calcolato che non sarebbero più di 3 le persone coinvolte.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram