La fresca depressione che sta transitando sull’Europa centro occidentale riuscirà a scalfire appena la possente struttura anticiclonica africana. Non aspettiamoci cambiamenti meteo climatici significativi, difatti su gran parte d’Italia l’influenza depressionaria sarà pari a zero.

Ciò che più interessa, visto e considerato che luglio è ormai dietro l’angolo, è sapere cosa ci riserverà il futuro. Per soddisfare tale curiosità dobbiamo affidarci, come sempre, alla lettura e conseguente interpretazione dei modelli matematici. L’analisi comparata non promette nulla di buono, chi soffre il caldo dovrà portare molta pazienza perché a quanto pare la cappa africana potrebbe rappresentare il tema dominante di tutta la prima metà del prossimo mese.

Il possente Anticiclone Africano resterà ben saldo al comando, dispensando altissime temperature su gran parte delle nostre regioni. Ovviamente avremo delle differenze: l’ondata di calore sarà più cattiva al Sud e tra le due Isole Maggiori, ma non scherzerà neppure altrove. Abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche e possiamo dirvi che la soglia dei 40°C verrà superata con facilità in varie occasioni.

Qualche breve parentesi temporalesca, con conseguente refrigerio, potrebbe coinvolgere le regioni del Nord Italia. Aree depressionarie atlantiche potrebbero continuare a coinvolgere l’Europa centro occidentale, in tal modo ci aspettiamo temporanee contrazioni anticicloniche settentrionali che dovrebbero facilitare l’attività temporalesca e brevi rinfrescate.

Nulla di eclatante insomma, nulla che possa far gridare alla rinfrescata o se preferite al primo stop della bella stagione. Una pausa, considerando il caldo che sta facendo, sarebbe ben gradita un po’ da tutti. Diciamo che basterebbe un po’ di sana normalità, perché le temperature che stiamo registrando di normale hanno ben poco ed è bene non dimenticarlo mai.