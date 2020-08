Maltempo, nubifragi ed un brusco calo termico saranno gli ingredienti di fine agosto e inizio settembre. Questo drastico cambio di scenario si concretizzerà già nel corso del weekend, a causa di una perturbazione autunnale che porterà maltempo prima al Nord e poi gradualmente sul resto d’Italia.

Il guasto meteo è legato ad un’ampia saccatura, alimentata da correnti fredde groenlandesi. Il perno del vasto sistema depressionario è situato sul Mare del Nord e tenderà lentamente a progredire verso est, ma un vortice secondario tenderà a scavarsi sul Mediterraneo Occidentale alimentando il maltempo sull’Italia.

I contrasti termici vigorosi saranno l’altro elemento di spicco che fornirà energia, favorendo i temporali intensi e il rischio nubifragi. L’Italia si troverà proprio nel bel mezzo fra l’aria fresca nord-atlantica pilotata dalla saccatura e il flusso più caldo ed umido che andrà a precedere l’ingresso perturbato.

Lunga fase di meteo movimentato

Una vera e propria ferita autunnale si aprirà tra l’Europa Centro-Occidentale ed il bacino del Mediterraneo, senza rimarginarsi tanto velocemente. Il tempo d’inizio settembre farà quindi le bizze, ma soprattutto l’aria fresca sarà penetrata ovunque sull’Italia, con temperature sotto media.

Avremo quindi clima dal sapore a tratti precocemente autunnale, anche per via della persistenza della lacuna ciclonica per più giorni, una volta che andrà a radicarsi tra l’Europa Centrale e i Balcani, abbracciando anche l’Italia.

La rottura estiva sembra in grado di consolidarsi ulteriormente verso metà della prossima settimana, quando dalle Isole Britanniche arriverà un ulteriore affondo perturbato con aria fredda ad alimentare l’area depressionaria, determinando il protrarsi di condizioni meteo piuttosto turbolente.

Le proiezioni dei centri meteo stimano che il contesto depressionario potrebbe persistere per quasi tutta la prossima settimana, in lenta evoluzione verso est. Solo nel weekend da ovest farà di nuovo capolino l’anticiclone, ma permarranno ancora probabili strascichi d’instabilità.

Non ci sono quindi più dubbi su questa imponente rottura dell’estate. Ci sono tutte le possibilità perché possa poi tornare a prevalere l’anticiclone con un po’ di caldo, portando la cosiddetta estate settembrina senza più gli estremi termici e la persistenza della canicola tipici della vera stagione estiva.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Fonte meteogiornale.it

