Non manca tanto, anzi alla fin dei conto tra un paio di mesi saremo già dentro l’inverno meteorologico. Eppure qualcosa si sta già muovendo. Il Vortice Polare, ad esempio, che come ben sappiamo è una delle strutture principali che regolano l’andamento di un’intera stagione.

Vortice Polare forte, Vortice Polare debole, questo lo vedremo. Ma poi ci sono tutta una serie di altri elementi che possono intervenire, ad esempio i colleghi hanno già parlato di un inverno caratterizzato da La Nina e dalla QBO+, un accoppiata che potrebbe stravolgere le carte in tavola.

Sì, perché solo con La Nina il risultato potrebbe essere deludente: inverno mite e con poche precipitazioni. Il solito andazzo degli ultimi tempi. Ma con la QBO+ le statistiche ci dicono che gli scenari potrebbero essere diversi, anzi molto diversi. Potrebbero subentrare episodi di riscaldamento stratosferico improvviso, giusto per fare un esempio. Sappiamo che tale dinamica determina un indebolimento, talvolta una vera e propria rottura, del Vortice Polare. Poi non è detto che il freddo, o ancor peggio il gelo, arrivi su di noi ma intanto sarebbe un bel passo avanti per scongiurare un Inverno anonimo.

Ora per dire stiamo registrando un crollo dell’indice NAO, passato in territorio nettamente negativo. Ed ecco che gli effetti non si fanno attendere, con la ben nota irruzione fredda della prossima settimana.

Ma al di là delle dinamiche attuali, sappiamo per certo che l’Inverno non avrà pace. Se ne parlerà tanto, anche troppo. Per carità, ne parleremo troppo anche noi, ma cercheremo di farlo a ragion veduta e non tanto per buttar lì notizie campate in aria. Siamo abbastanza certi che sarà una stagione scoppiettante per tutta una serie di motivi. Quindi seguiteci perché l’argomento è caldo, anzi è “freddo”…

