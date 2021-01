Nuovo record di caldo in Spagna venerdì, con Alicante che si è spinta addirittura fino ad un picco davvero sensazionale di +29.8°C. Tale temperatura supera quella precedente del giorno prima che si era fermata a +29.2°C, anch’essa un record a pari merito con il picco misurato nel 1982.

In due giorni sono quindi caduti i record come birilli, a conferma della facilità con la quale si raggiungono picchi di caldo estremo in tutte le stagioni ed in modo sempre più frequente.

La stessa Spagna solo venti giorni fa era colpita da un evento meteo diametralmente opposto, con tormente di neve eccezionale in varie regioni e poi il gelo. Nella capitale Madrid una nevicata del genere non si vedeva da circa mezzo secolo, a conferma del livello di meteo estremo.

Tornando al caldo, temperature eccezionalmente alte si sono raggiunte in diverse altre località della Spagna. Tra i picchi più elevati, segnaliamo i 28.7°C di Murcia (battuto il record precedente del giorno prima di +27.8°C) e i +28 gradi di Castellon, Totana e Cieza.

Questo caldo fuori stagione è dovuto alla spinta di un anticiclone particolarmente caldo alimentato da masse d’aria di matrice subtropicale. I valori termici così elevati tra la Comunità Valenciana e le zone di sud-est si devono all’effetto del vento di caduta dai rilievi con ulteriore riscaldamento per compressione.

Dopo tre giorni di caldo così anomalo, lo scenario è atteso cambiare proprio nel corso di questo weekend con l’arrivo d’aria più fresca nord-atlantica. Ci potrebbero però essere nuove fasi calde nei primi giorni della prossima settimana.

