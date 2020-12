Il termine split, per chi non lo sapesse, significa scissione, rottura. Quindi, se due più due fa quattro, significa che il Vortice Polare – l’attore protagonista dell’Inverno – potrebbe rompersi. Solitamente in due parti e la dislocazione di ognuna delle due porzioni è imprescindibile per le sorti atmosferiche di un intero emisfero (quello

settentrionale).

Molti di voi ne saranno già a conoscenza: stiamo andando incontro a un possente riscaldamento dell’alta stratosfera. Significa che ad altissima quota, laddove domina appunto il Vortice Polare, arriverà aria calda. Che succederà a quel punto? Beh, sicuramente avremo un indebolimento del Vortice stesso, il quale a quel punto cercherà di contrastare in tutti i modi l’attacco. Ci riuscirà? Non ci riuscirà?

Ad oggi, carte alla mano, pare non sia in grado di opporsi a dovere. Che significa? Che molto probabilmente andrà incontro a un pesante rallentamento, se preferite a un corposo indebolimento. Un rallentamento del Vortice Polare di solito si traduce in una minore tensione del flusso zonale, quello che per intenderci dall’Atlantico soffia costantemente – o quasi – verso est. La minore tensione apre le porte a ondulazioni più o meno vivaci e quindi ad assalti ciclonici – spesso freddi – in direzione sud.

Attenzione però, perché l’indebolimento potrebbe essere talmente forte da portare alla rottura del Vortice. Soprattutto se dovesse esserci spazio per un’azione a tenaglia, ossia dell’Anticiclone Pacifico-asiatico e dell’Alta delle Azzorre. Quindi, per farla breve, la situazione potrebbe letteralmente esplodere. L’eventuale split potrebbe spalancare le porte a possenti ondate di gelo in Europa e negli States, anche a latitudini temperate.

Quando avremo le risposte che stiamo cercando? Tra qualche giorno, comunque entro fine anno perché stiamo parlando di una dinamica che potrebbe realizzarsi attorno alla Befana. Quindi calma e sangue freddo, nulla è ancora certo ma gli indizi che portano a un Inverno d’altri tempi stanno aumentando…

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

