Il caldo attuale sta per essere spazzato via. L’anomalo anticiclone, alimentato da un flusso d’aria subtropicale, si era gonfiato a dismisura dettando legge non solo sull’Italia, ma anche in gran parte d’Europa nel corso dell’ultima settimana.

Le temperature sono state capaci di raggiungere record storici per

febbraio sull’Italia e in molte parti dell’Europa Centrale.se non da inizio estate.

Ora questo super anticiclone sta mostrando i primi segnali di cedimento a causa dell’incombere di una discesa d’aria più fresca dal Nord Europa. Nel frattempo sta venendo meno l’alimentazione calda subtropicale, che aveva peraltro portato un intenso apporto di polveri d’origine sahariana.

Nella giornata odierna, sabato 27 febbraio, non si avranno ancora novità di rilievo sul fronte delle temperature. I valori caleranno solo localmente di qualche grado, in particolare al Nord e sul medio-alto versante adriatico.

Raffreddamento più evidente a fine weekend

Lo scenario cambierà in modo più radicale domenica, quando la discesa di un fronte dal Nord Europa verso i Balcani farà sentire i propri effetti anche sull’Italia. Le correnti fresche al seguito daranno un ricambio d’aria significativo, determinando l’atteso calo delle temperature.

Non possiamo certo definirlo come colpo di coda dell’inverno, visto che si tratterà di semplici infiltrazioni d’aria fresca che avranno il merito di riportare la colonnina di mercurio su valori più consoni alla stagione. Il calo termico riguarderà in primis il Nord Italia, l’area più colpita dal caldo anomalo degli ultimi giorni.

Le temperature di domenica difficilmente andranno oltre i 13-15 gradi in Val Padana e lungo la fascia adriatica, con valori localmente di quasi 10 gradi in meno rispetto al picco del caldo di questa settimana. Questa flessione termica sarà però di breve durata, con nuovo riscaldamento ad inizio settimana.

