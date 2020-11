L’autunno si è rotto rischiamo di passare direttamente all’inverno. Ciò crea uno squilibrio climatico non indifferente, in quanto su molte regioni d’Italia e d’Europa, mancheranno le benefiche precipitazioni autunnali.

Saltare il meteo tipico di una stagione è pericoloso, in quanto procrea uno sconquasso a catena rilevabile anche nelle stagioni successive.

Tutte le previsioni che

davano un periodo di ottime, si stanno rivelando sbagliate. Come è noto le previsioni meteo a lungo termine oltre i 15 giorni di validità, hanno una affidabilità mediocre. Tuttavia, in varie circostanze si rivelano estremamente utili per tracciare le linee di tendenza climatiche in diversi ambiti.

L’autunno sta rischiando di saltare perché avremo la persistente presenza dell’alta pressione per un periodo che probabilmente supererà i 10 giorni ancora. Ma tale contesto vediamo che aria fredda tenderà a invadere la Russia europea e portarsi a ridosso dei Balcani, e influenzerà parzialmente anche l’Italia dove caleranno probabilmente le temperature.

Si raffredderà anche il Nord Europa, dove confluirà aria fredda dall’Artico.

Focalizzando l’evoluzione per i prossimi cinque giorni, osserviamo che mentre l’Europa orientale riceverà una massiccia irruzione d’aria fredda, in Italia continuerà a manifestarsi l’influenza dell’alta pressione, che favorirà la compressione dell’aria verso bassi strati dell’atmosfera, facilitando la formazione di foschie e nebbie, ma anche la concentrazione di sostanze inquinanti.

Le perturbazioni più attive scorreranno verso le Isole Britanniche e oltre il nord della Scandinavia.

Una curiosità, il caldo mare di Levante, che rammentiamo è posto nel Mediterraneo orientale, continuerà a vedere condizioni meteo instabili, e si verificheranno temporali molto intensi soprattutto sul mare, che temporaneamente potrebbero toccare anche le coste.

Per concludere: l’Italia sarà quindi in un contesto di alta pressione per quasi tutta la settimana, questo con graduale abbassamento della temperatura.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

