La rimonta anticiclonica di matrice subtropicale verso il Mediterraneo Centrale sta raggiungendo la sua massima energia in questo avvio di weekend d’Ognissanti. Il poderoso cupolone anticiclonico è innescato dall’onda depressionaria in Aperto Atlantico, che si protende fin verso le Isole Azzorre.

A seguito dello spostamento verso est di tale saccatura, anche l’anticiclone sposta i propri massimi verso l’Italia ed il cuore dell’Europa. La presenza dell’anticiclone africano così forte sull’Italia non è però sinonimo di tempo ovunque soleggiato, come già osserviamo da qualche giorno.

Advertisements

Come sovente accade nel periodo autunnale e invernale, l’alta pressione del semestre freddo significa fosche, nebbie e nubi basse,

Advertisements

specie quando questo scenario tende ad essere persistente. Questa situazione non potrà che rimanere invariata, fino a quando non ci sarà un azione di rimescolamento dei flussi oceanici.

Le previsioni meteo sembrano strizzare l’occhio a qualche possibile cambiamento nella settimana entrante. Di certo l’anticiclone ci accompagnerà per tutto il weekend e i primi giorni della prossima settimana, anche se andrà a perdere un po’ di forza in quota.

La sua caratteristica peculiare sarà il caldo anomalo che continuerà a manifestarsi in collina e montagna, mentre sulle pianure, sulle valli e localmente sui litorali avremo il ristagno dell’umidità con la presenza ingombrante di foschie, nubi basse e nebbie.

Sarà questa la classica situazione da inversione termica, con il soleggiamento che sarà inibito in molte zone pianeggianti a partire dalla Val Padana, anche se a sprazzi presente soprattutto nelle ore centrali. Osserveremo poi qualche nube in più sulla fascia tirrenica, per lievi infiltrazioni d’aria umida da ovest.

Dicevamo delle novità per la prossima settimana, con una saccatura che tra il 3 ed il 4 novembre affonderà la lama verso l’Europa Occidentale, sprofondando fin verso il Portogallo. Ci sarà un cedimento della pressione anche sull’Italia, in particolare al Nord lambito da una perturbazione.

Tuttavia, sembra poi che l’affondo depressionario tenderà ad isolare un vortice verso la Penisola Iberica, con l’anticiclone che tornerà a rinforzare già dal 5 novembre sull’Italia, dove si instaurerà una circolazione orientale in un contesto meteo di nuovo più stabile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram