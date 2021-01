Grossa, grossissima crisi del Vortice Polare. Non si scherza più, ma chi ci segue sa che non abbiamo mai scherzato. Non scherzavamo nel momento in cui – circa 2/3 settimane prima – ipotizzammo un Natale all’insegna del freddo e della neve, non intendiamo burlarvi proprio ora che le dinamiche

atmosferiche sono avvincenti.

E’ bene parlare al presente, perché per chi ancora non lo sapesse ricordiamo che il Vortice Polare è sotto attacco. Il potentissimo riscaldamento stratosferico lo ha mandato in crisi e sarà dura riprendersi. Il tentativo, come al solito, ci sarà ma quest’anno potrebbe non andare in porto. Giusto utilizzare il condizionale, perché negli ultimi anni è stato spesso in grado di riprendersi anche quando in tanti lo davano per spacciato.

Quest’anno però vi sono delle differenze abissali. Il contesto climatico è diverso, gli elementi in campo sono altri, indi per cui riteniamo che sia più probabile procedere verso nuovi possenti disturbi, piuttosto che in direzione di una ripresa del Vortice. Uno degli elementi più potenti è sicuramente l’Anticiclone russo-siberiano: ha una forma a dir poco smagliante e dovrebbe continuare a rafforzarsi.

Ecco, tale struttura sarà da tenere d’occhio perché la seconda metà di gennaio potrebbe rappresentare il momento propizio per una sua espansione verso ovest. Verso l’Europa? Addirittura verso il Mediterraneo? Vedremo, fatto sta che molti sono gli indizi indicanti l’estensione del super gelo in direzione ovest, che poi possa avere effetti più o meno rilevanti qui in Italia è un altro discorso.

Diciamo che siamo ben messi, diciamo che quest’anno vi sono buone – se non ottime – chance invernali. D’altronde stiamo già assaporando un antipasto mica mila, teniamo conto che per un’altra decina di giorni parleremo di freddo artico e nevicate a bassissima quota. Poi chissà, forse dovremo iniziare a parlare del “super gelo”.

