Prosegue la fase di caldo anomalo in Italia, in quanto questa non è più la fase del culmine dell’Estate, bensì di decadenza stagionale. E in effetti le condizioni meteo cambieranno già da oggi nel Nord Italia.

Ma nel frattempo si patisce la calura notturna nei grossi centri urbani, con temperature equiparabili alle città tropicali.

Nella giornata di ieri, sabato 22, la temperatura massima ha superato ancora una volta la soglia di 36°C nelle varie stazioni di rilevamento di Firenze, ma anche Bologna ha avuto circa 36°C. Ha fatto molto caldo in Valle Padana, dove ci risultano temperature sino a 38°C in talune località.

Laddove la temperatura massima non è andata oltre i 30°C, c’è comunque stata afa per l’elevato tasso di umidità.

Siamo nel periodo di decadenza dell’Estate, che di solito succede dopo Ferragosto.

Italia: temperature massime del 22 agosto 2020

Ferrara 36.4

Foggia Amendola 36.3

Firenze Peretola 36.2

Bologna 35.7

Firenze 35.6

Alghero 35.4

Arezzo 35.4

Catania Fontanarossa 35.4

Catania Sigonella 35.4

Frontone 35.4

Trento 35.4

Decimomannu 35.2

Matera 35

Roma Ciampino 34.8

Verona Villafranca 34.7

Gioia Del Colle 34.6

Pescara 34.3

Marina Di Ginosa 34.2

Olbia 34.2

Treviso Istrana 34.2

Siracusa 34.1

Ancona Falconara 34

Capo Bellavista 34

Cozzo Spadaro 34

Milano Linate 34

Piacenza 34

Ferrara Dcp 33.7

Aosta 33.6

Bari Palese 33.6

Capo Spartivento 33.6

Lecce 33.6

Ravenna Punta Marina 33.6

Reggio Calabria 33.6

Vieste 33.5

Chieti San Giovanni Teatino 33.2

Milano Malpensa 33.2

Vigna Di Valle 33.2

Cagliari 33.1

Viterbo 33.1

Enna 33

Grazzanise 33

Monte Argentario 33

Messina 32.8

Campobasso 32.6

Torino Caselle 32.6

Trapani 32.6

Napoli 32.5

Torino Venaria 32.5

Treviso 32.5

Capo Carbonara 32.4

Stromboli Vulcano 32.2

Cervia 32.1

Concordia Saggitaria 32

Desenzano 32

Termoli 32

Ronchi Dei Legionari 31.9

Bergamo 31.8

Brescia Ghedi 31.8

Grosseto 31.6

Ponza 31.5

Capo Mele 31.4

Roma Fiumicino 31.3

Lamezia Terme 31.2

Pisa 31

Trieste 30.8

Lampedusa 30.7

Capo Palinuro 30.2

Capri 30.2

Rimini 30.2

Monte Sant’Angelo 30

Torino Bric Croce 30

Otranto 29.9

Isola d’Elba Monte Calamita 29.8

Pratica Di Mare 29.8

Venezia 29.7

Palermo Punta Raisi 29.3

Capo Caccia 29.2

Gela 29.2

Brindisi 29

Chiavari 29

Santa Maria Di Leuca 29

Capo Bonifati 28.6

Latronico 28.6

Tarvisio 28.6

Bari 28.4

Catanzaro 28.1

Genova 28.1

Civitavecchia 27.9

Capo Frasca 27.8

La Spezia La Castellana 27

Ustica 26.6

Passo Dei Giovi 26.4

Dobbiaco 26

Serralta Di San Vito 25.5

Monte Settepani 23.7

Monte Scuro 23.6

Monte Terminillo 22.5

San Valentino Alla Muta 22.2

Monte Cimone 20.2

Passo Rolle 19.8

Monte Paganella 17.4

Pian Rosa 8.6

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Fonte meteogiornale.it

