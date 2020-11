L’Italia gode ancora della protezione dell’anticiclone subtropicale, che tuttavia sta mostrando degli eventi segnali di cedimento da ovest. Una saccatura sta sprofondando sull’Ovest Europa e la perturbazione associata tende ad avvicinarsi all’Italia.

Questo tentativo di sfondamento della perturbazione non sortirà un buon esito, in quanto la perturbazione sarà molto timida, con la saccatura incapace di penetrare verso l’Italia. Ci sarà anzi un isolamento del vortice depressionario sulla Penisola Iberica fra mercoledì e giovedì.

Advertisements

A seguito di

Advertisements

questa dinamica,dove si insinuerà dal Vicino Atlantico una decisa rimonta anticiclonica. I massimi di pressione tenderanno a posizionarsi sulle Isole Britanniche.

Si tratterà stavolta di un anticiclone di matrice più azzorriana, sebbene con un parziale contributo subtropicale che lo alimenterà sul Mediterraneo. Ci saranno così condizioni di meteo stabile su gran parte d’Europa, con mitezza particolarmente accentuata sulle nazioni centro-settentrionali del Continente.

Lungo periodo secco sull’Italia

L’Italia sarà sul bordo meridionale dell’anticiclone e potrà risentire di una circolazione di correnti più orientali per tutta la seconda parte della settimana. Con il passare dei giorni l’alta pressione sposterà il proprio fulcro dal Regno Unito al Centro Europa e poi sui Balcani, proteggendo il nostro Paese.

Non sono attesi evidenti cedimenti dell’anticiclone nemmeno per la prima parte della prossima settimana, ma anzi i massimi anticiclonici torneranno probabilmente a risalire verso nord, in corrispondenza della Penisola Scandinava.

L’Autunno stenterà non poco e questa prima metà di novembre sembra intenzionata a riservare scenari da clima secco e non solo temperature molto miti per il periodo. Come sovente accade a novembre, non è poi escluso che il primo freddo simil invernale giunga all’improvviso, portando uno sbalzo termico eclatante.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo