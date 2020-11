Lo spostamento del maltempo verso la Sicilia era nelle attese, con forti temporali e nubifragi che hanno colpito pesantemente la Sicilia ionica. Nella serata di sabato un grosso tornado si è formato nei pressi di Catania, in vicinanza dell’aeroporto di Fontanarossa.

Fra le zone colpite figurano il villaggio Santa Maria Goretti e il quartiere

Zia Lisa, nella periferia sud di Catania. Si sono registratiDalle notizie finora pervenute, non risultano accertate conseguenze gravi per gli abitanti.

In Sicilia i devastanti tornado non rappresentano un evento assolutamente raro a novembre. Risale a 6 anni fa un evento estremo con almeno due tornado sull’est della Sicilia, a seguito di violenti temporali di natura prefrontale.

In quel 5 novembre 2014 una delle trombe d’aria investì la parte nord di Catania, dove provocò danni seri nel suo passaggio. Simili tornado in Italia non sono una novità e soprattutto al Sud Italia possono avvenire anche tra il tardo autunno e l’inverno. Si rammenta il tornado all’ILVA di Taranto nel novembre 2012.