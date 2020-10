Quando si parla di proiezioni mensili, o magari a più lungo raggio con le proiezioni stagionali, si considerano una serie di elementi che aiutano a farsi un’idea più o meno precisa di quello che potrebbe essere il trend prevalente.

Tra gli strumenti più utilizzati, com’è giusto che sia, ci sono i modelli stagionali. CFS per quanto riguarda il centro di calcolo americano, Copernicus per quanto riguarda quello europeo. Oggi vogliamo riprendere in mano l’americano concentrandosi in particolar modo sulle altezze di geopotenziale a 700 hPa.

La mappa che vi mostriamo ci dà un’idea di quelle che potrebbero essere tali altezze nel mese di novembre ma volendo essere più comprensibili diciamo che ci forniscono un quadro della distribuzione delle aree di Bassa e Alta Pressione su scala emisferica. Osservando l’immagine è evidente che avremo forti sistemi di alta e bassa pressione capaci di produrre marcata dinamicità. Ma cosa significa concretamente? Semplice, che la corrente a getto potrebbe avere oscillazioni nord-sud vivaci, ovvero scambi meridiani in grado di pilotare aria fredda verso sud e aria calda verso nord.

Rispetto a quanto osservato precedentemente si tratta di un cambiamento importante. E’ evidente che una corrente a getto così ondulata potrebbe scongiurare lunghi periodi di Alta Pressione, lasciando che irruzioni fredde puntino l’Europa centro meridionale e conseguentemente il bacino del Mediterraneo.

Ovvio, ad oggi non possiamo sapere quale sarà il grado di coinvolgimento dell’Italia ma ciò che è importante confutare è la mancanza di condizioni ideali per la persistenza dell’Anticiclone. Insomma, anche novembre promette scenari meteo climatici piuttosto interessanti.

