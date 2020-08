Nell’Emisfero meridionale è Inverno, e ci sono insolite condizioni di meteo avverso, nevicate insolite e ondate di freddo sprigionate dall’Artico. Ma nel nostro Emisfero l’Inverno è ben più articolato. In Nord America il freddo giunge da nord ovest, ed è frequente perché le zone fredde si estendono sul Canada. In Europa alle stesse latitudini del Canada, abbiamo l’Oceano Atlantico, che essendo un mare mitiga il clima e la stagione invernale, poi c’è anche la Corrente del Golfo. In Italia c’è anche il Mediterraneo dalle acque ben più miti dell’Oceano Atlantico alle medesime latitudini.

Ecco perché in gran parte d’Italia il freddo fatica a venire.

Il gran freddo in Europa giunge soprattutto dalla Russia, o ancor meglio dalla Siberia o Artico Russo.

Ci siamo cimentati ad osservare le linee di tendenza di vari modelli matematici, quelli che prevedono l’andamento gli schemi climatici di comportamento. Abbiamo cercato dei riscontri a tali previsioni nelle proiezioni stagionali di 3 Centri Meteo internazionali: quello europeo, l’americano ed il canadese.

Nessuno dei 3 modelli matematici è allineato a medesime linee di tendenza, quantomeno mensili, mentre su base stagionale, in media convergono su una serie di linee comune.

North Atlantic Oscillation, N.A.O.

Secondo alcuni studi ed elaborati, la N.A.O. del prossimo inverno, specie nella prima parte, avrebbe delle possibilità maggiori di essere negativa. Questo per l’Europa sarebbe da apripista per un Inverno rigido e nevoso.

Ma attenzione, non vuol dire che ci sarà il grande gelo dalla Russia. Su ciò gli schemi climatici di comportamento sono articolati e complessi, e hanno una pessima affidabilità sul lunghissimo termine.

E’ possibile avere una prospettiva di evoluzione termica della Russia europea, ma non è affatto scontato che poi vi siano effetti fin sino all’Italia. A breve usciranno le previsioni stagionali di Accuweather, vedremo che diranno.

N.A.O. negativa

La N.A.O. negativa favorisce l’intrusione di perturbazioni nel Mediterraneo centrale, con associate incursioni di aria fredda dall’Artico. Questa può anche avere provenienza dall’Artico russo e giungere attraverso aree continentali europee, e quindi essere piuttosto freddo e favorire nevicate, specie nelle aree mediterranee, dove in genere si formano aree di Bassa Pressione.

CM DI NEVE PER CITTA’

Ogni estate, negli ultimi tempi, ci capita di leggere previsioni da GOSSIP che prospettano temperature e quantità di neve che potrebbe cadere in alcune città italiane. Questa previsione è inattendibile.

MODELLO MATEMATICO CANADESE

Tra i vari Centri Meteo, il modello matematico canadese prospetta anomalie termine negative nel Centro Nord Italia, con precipitazioni superiori alla media. Ciò favorirebbe nevicate a quote basse su tali aree, e gran neve per l’inizio della stagione sulle Alpi. Ma avremo mesi e mesi per discutere di questa tendenza.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Fonte meteogiornale.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram