Nel fine settimana le condizioni meteo avverse saranno caratterizzate dall’imperversare di venti di scirocco lungo l’Adriatico. Avremo pertanto il primo scenario favorevole di quest’autunno al verificarsi di un fenomeno rilevante d’acqua alta.

Un primo episodio di marea ci sarà attorno a mezzogiorno del 2 Ottobre quando sono previsti 105-110 cm, mentre il secondo picco ben più elevato è atteso 24 ore dopo, a metà giornata del 3 ottobre quando la marea potrebbe raggiungere e superare i 130 cm.

Advertisements

La grande novità è che potrebbe entrare in funzione il MOSE per salvare Venezia. L’autorizzazione c’è, in quanto il Provveditorato ai Lavori pubblici ha approvato proprio ieri, 30 settembre, la procedura d’emergenza per il sollevamento del Mose.

Le barriera potranno essere alzate dalla misura di 130 cm sul medio mare. Bisognerà vedere se tale previsione dovesse confermarsi e si andrà a monitorare la situazione fino al limite di 6 ore dall’evento, tempo tecnico di chiusura delle bocche di porto.

Il Mose non è ancora completamente pronto e siamo nella cosiddetta fase dei test funzionali. Il funzionamento dell’opera sarebbe una contingenza eccezionale legata alla situazione di emergenza potenzialmente grave per la città. Per emergenza si è stabilita una marea prevista superiore a 130 cm.

Il sistema del Mose è stato testato anche a luglio 2020 e risulta pienamente efficiente, in attesa della consegna definitiva dell’opera fissata per fine 2021, quando ci sarà la messa in funzione definitiva. Viste le maree eccezionali sempre più frequenti, è probabilmente che vedremo prima o poi il Mose all’opera.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

– ANCONA

– AOSTA

– BARI

– BOLOGNA

– CAGLIARI

– CAMPOBASSO

– CATANZARO

– FIRENZE

– GENOVA

– L’AQUILA

– MILANO

– NAPOLI

– PALERMO

– PERUGIA

– POTENZA

– ROMA

– TORINO

– TRENTO

– TRIESTE

– VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

– Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram