Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare traccia un’ottimistica linea di tendenza per il fine mese di agosto e gran parte di settembre. Ci sono dei però…

NORD ITALIA

Tutto sommato l’autunno settembrino è alle porte, il caldo anomalo sembrerebbe cosa passata se sino al 20 settembre non ci saranno anomalie termiche positive. Addirittura, la prossima settimana avrebbe temperature sotto la media. Piogge nella norma.

CENTRO E SARDEGNA

Si osserva un’alternanza di fasi di caldo. Dovrebbe tornare a piovere, e ciò sarebbe un’eccellente notizia, specie per quelle aree dove c’è deficit pluviometrico. Resta il nostro dubbio della Sardegna, inserita geograficamente nel Centro Italia, ma che potrebbe avere condizioni climatiche simili a quelle che sono proposte per il Sud e la Sicilia.

SUD E SICILIA

Da queste parti l’influenza di masse d’aria nord africane si farà sentire più di frequente che nel resto d’Italia. C’è il tentativo di avere temperature verso la media da metà settembre. Riguardo le piogge, essendo nel periodo di previsione esigue, potrebbero comunque tornare a cadere comunque.

IL BOLLETTINO UFFICIALE – AERONAUTICA MILITARE ITALIANA

24 – 30 Agosto 2020

Per la fine di agosto il campo barico si manterrà elevato anche se con una curvatura leggermente ciclonica, causa di tenue instabilità sul versante adriatico e sui rilievi di confine, specialmente orientali. Riguardo al campo precipitativo esso si presenterà leggermente al di sopra della media stagionale proprio su Triveneto, al di sotto invece al Centro-Sud, in particolare tirrenico. Il quadro termico mostrerà valori inferiori alla norma al Settentrione, più elevati sul resto della Paese.

31 Agosto – 06 Settembre 2020

L’inizio di settembre sarà all’insegna di un flusso zonale che interesserà tutta la Penisola, con una leggera influenza ciclonica ancora sul versante adriatico; sia i valori pluviometrici che termici rientreranno nelle medie, registrando solamente delle temperature leggermente superiori al Meridione.

07 – 13 Settembre 2020

Nella seconda settimana del nuovo mese il campo barico si presenterà con gradiente molto debole e correnti prettamente zonali. Riguardo alle precipitazioni nessuna variazione rispetto alla norma, solamente il campo termico sarà leggermente al di sopra sulle regioni centromeridionali, specialmente tirreniche.

14 – 20 Settembre 2020

Per la fine del periodo in esame non si evidenziano particolari cambiamenti rispetto alla settimana precedente, se non un rientro nelle medie anche per il campo termico.

AVVERTENZE

Il carattere caotico dell’atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull’evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l’ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all’impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell’elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l’esperienza e l’interpretazione dell’uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l’evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell’eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell’andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell’area indicata.

Fonte meteoam.it, ovvero l’Aeronautica Militare.

Potrete consultare il bollettino meteo 30 giorni nel sito web dell’Aeronautica Militare ogni settimana.

