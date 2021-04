Video con la veduta del vulcano Geldingadalur in Islanda, ripreso lo scorso 16 aprile 2021. L’eruzione vulcanica in corso a Geldingadalur in Islanda nord occidentale. Ebbene, Islanda in questo periodo è terra di ghiaccio e del fuoco. Per la prima volta in 800 anni un vulcano erutta vicino alla capitale, Reykjavík. A differenza di un’altra suggestiva eruzione vulcanica, nel Geldingadalur sono presenti alti livelli di gas come l’anidride carbonica e il monossido di carbonio che rendono inaccessibili parti dell’area ai visitatori.

