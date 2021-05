Torna ad espandersi l’anticiclone verso il Mediterraneo e l’Italia, quale conseguenza dell’affondo di una saccatura in direzione della Penisola Iberica. Finalmente il weekend coincide con il bel tempo, che ci darà modo di trascorrere alcune ore gradevoli all’aperto.

Il promontorio anticiclonico avrà radici subtropicale e sarà supportato dalla rimonta di correnti più calde in risalita dal Nord Africa. Si tratterà di una fase del tutto temporanea, visto che l’alta pressione non riuscirà ad opporre troppa resistenza all’avanzata da ovest della profonda depressione atlantica.

Advertisements

Oltre al tempo stabile, ci sarà un deciso aumento delle temperature maggiormente avvertito nella giornata di domenica. In questo frangente l’Italia inizierà ad essere investita dalle correnti africane che anticipano il previsto peggioramento d’inizio settimana.

Il rialzo termico sarà sensibile. In quest’avvio di weekend i primi picchi elevati si toccheranno in Sardegna, fino a 28/30 gradi sui settori meridionali ed orientali. Lungo la Penisola le temperature saranno ancora prossime alla media, con qualche picco fino a 25-26 gradi al Sud e sulla Sicilia.

Picchi oltre i 30 gradi su alcune regioni

La colonnina di mercurio salirà ulteriormente domenica, in particolare al Centro-Nord e sulla Sardegna. I valori diurni più alti si toccheranno sull’isola, fino a 29-30 gradi sui settori interni occidentali. Punte oltre i 25 gradi si misureranno lungo le regioni del versante tirrenico e sulla Puglia, ma con clima fresco sulle coste.

Il picco della vampata di calore africana è però prevista in avvio di settimana, con temperature in netto aumento in Emilia Romagna, sulle regioni adriatiche e al Sud. In questo frangente sono previsti picchi fino a 30 gradi e oltre in Puglia, ma anche sul Sud Sardegna.

Nel contempo, le temperature inizieranno a calare sul Nord-Ovest, per effetto del previsto maltempo. Il calo termico martedì si estenderà a tutto il Nord e al Cento Italia, mentre su parte del Sud persisterà il caldo con ultimi picchi superiori ai 30 gradi.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram