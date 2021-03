Aiutare imprese a percorrere nuove strade per crescere, studiando e mettendo a terra processi e soluzioni innovative, monitorando e massimizzando i ricavi: nasce con questo obiettivo «Backbone», la prima boutique di business strategy e tax advisory in Italia con esperienza decennale in startup e PMI in grande crescita o alla ricerca di un nuovo business model. A fondarla sono tre professionisti giovani ma già dalle solide competenze, affinate affiancando decine di realtà imprenditoriali facendo base tra Milano, Padova e Castelfranco Veneto ma con costanti proiezioni nazionali e internazionali.

Loro sono il business consultant Andrea Zonta, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti già auditor e tax consultant in alcune delle società di consulenza più grandi al mondo oltre che CFO per diverse startup e PMI innovative, il rainmaker Francesco Inguscio, CEO e fondatore nel 2011 di Rainmakers con cui ha sviluppato 25 startup e completato oltre 40 programmi di corporate innovation, e il growth specialist Nicola Possagnolo, imprenditore seriale specializzato in strategie di monetizzazione online scelto da Forbes tra i 5 professionisti più influenti in Italia in ambito Marketing & Advertising.

«In questi dieci anni abbiamo aiutato più di 77 startup a definire i loro business plan, testare diversi business model, identificare e controllare i KPI – spiega il co-founder di Backbone Andrea Zonta –, e affiancato oltre 50 aziende nella crescita. Il nostro approccio a un controllo efficace dell’attività aziendale non è di tipo ispettivo, ma mirato a far percepire a tutti i livelli una voglia di controllarsi per arrivare agli obiettivi previsti in modo da capire come e dove si sta sbagliando, con il fine di migliorarsi».

I servizi proposti

Nel team di advisor di Backbone sono presenti alcune tra le più importanti personalità del mondo innovazione italiano e non, scout in molteplici fondi di investimento, growth specialist in startup di successo e mentor dei più importanti programmi di open innovation. Per le startup i servizi offerti comprendono la redazione di un business plan, la pianificazione finanziaria e la gestione della tesoreria, un cruscotto innovativo per monitorare la performance aziendale. Per le PMI, in aggiunta a questi strumenti, fiigurano anche le attività di controlling e internal audit. Backbone opera anche in ambito M&A proponendosi come partner per le aziende che devono affrontare operazioni di finanza straordinaria, fusioni, acquisizioni, quotazioni, operazioni di venture capital e private equity.

