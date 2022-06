Anche la moda ormai è innovazione digitale, e lo sa bene Rinascimento,

brand italiano del fashion noto in tutta Italia che vende abiti

femminili per qualsiasi occasione, da appuntamenti importanti a occasioni più informali. Proprio

nei giorni scorsi, Rinascimento ha tenuto la sua prima sfilata in Livestream Shopping

presentando la collezione autunno/inverno 2022 disponibile online in esclusiva. Per l’occasione,

il brand si è affidato alla soluzione offerta da Marlene, tra le prime a

portare il trend in Italia.

“È la prima volta che un brand italiano di moda realizza una sfilata in Livestream Shopping,

aggiungendo la funzionalità dell’acquisto in real time – spiega Marianna Chillau, CEO e

Founder di Marlene – E il successo della live ha dimostrato come questo nuovo trend, che

proviene dalla Cina, può essere integrato perfettamente in qualsiasi tipologia di commercio

digitale”.

Una live di un’ora ha portato ad un tasso di conversion rate più alto dei valori medi del

brand

L’evento ha portato sul sito oltre 3000 utenti durante la live e nelle ore successive, registrando

più di 3000 pagine prodotto visualizzate e un engagement altissimo: gli spettatori hanno

lasciato in diretta oltre 4000 reazioni e 250 commenti direttamente sul sito, tra cui molti

messaggi di utenti che hanno particolarmente apprezzato la scelta del brand di far sfilare

modelle di vario tipo e dalla diversa fisicità. Le persone che hanno partecipato alla live hanno

potuto comprare in real time (sia da desktop che da mobile) gli abiti indossati dalle modelle,

semplicemente cliccando sui prodotti in evidenza che comparivano nel corso della diretta o sugli

articoli del catalogo sempre accessibili dal menù laterale, che rimandavano direttamente allo

shop di Rinascimento. Il principale vantaggio del Livestream Shopping, infatti, è che si possono

acquistare in pochi istanti i prodotti presentati durante la diretta. Le live sono veri e propri show

interattivi che uniscono shopping e intrattenimento, in cui gli spettatori possono anche

interagire in tempo reale con i protagonisti di un brand.

La scelta di un modello di live incentrato su una sfilata dimostra che il Livestream shopping

non è solo una semplice presentazione di prodotti davanti a una telecamera, ma può

assumere tante forme e modalità innovative, così come diversi possono essere i modelli di

live da adottare e i tipi di contenuti da fornire in una stessa diretta.

Dopo la sfilata vera e propria, che è durata trenta minuti, la diretta è continuata con due

streamer scelte ad hoc per l’occasione: l’influencer Arianna Bertoncelli e la Customer Care

Manager di Rinascimento Arianna Saia, che hanno intrattenuto le clienti con consigli sui look

per le occasioni speciali, dalla classica cerimonia formale ad una serata con le amiche.

La live, infatti, è anche stata un’occasione di scambio e di interazione tra gli spettatori e le

streamer, che hanno dato avvio a una conversazione condividendo idee e segreti con gli

utenti connessi. “Ogni live è unica – precisa Marianna – e la sua efficacia dipende dalla

particolare combinazione di elementi che si sceglie di realizzare. Per questo evento, ad

esempio, la componente di Entertainment data dalla sfilata si è unita all’Influencer Marketing e a

elementi di Content Marketing, grazie ai contenuti informativi condivisi in diretta dalle streamer.

È definendo questi aspetti e creando il giusto mix, con studio e strategia, che si mette a punto la

ricetta di una diretta che funziona”.

Oltre alle due streamer ha partecipato alla diretta anche la modella e influencer curvy Elisa

D'Ospina, con cui Rinascimento, all’insegna della body positivity, ha mostrato come gli abiti del

brand siano adatti a qualsiasi fisicità.

“All’interno di una live di Livestream Shopping la figura degli streamer è fondamentale – spiega

Marianna – e il giusto streamer è in grado di fare veramente la differenza. Possono gestire una

live influencer, tiktoker, addetti vendita o Store Manager, l’importante è identificare la figura

adatta per la propria tipologia di pubblico, e con Rinascimento siamo riusciti a farlo

perfettamente, identificando più figure in linea con la tipologia di audience che volevamo

raggiungere”.

“La live è stata un grande successo e siamo contenti dei risultati raggiunti – commenta Alice

Passini, Ecommerce Manager Rinascimento – Siamo convinti dell’importanza per le aziende di

diversificare i canali di comunicazione e di vendita, sperimentando e testando modalità

innovative per entrare in relazione con i consumatori. Per questo abbiamo deciso di organizzare

uno show di Live Shopping per presentare la nuova collezione, uno spettacolo con cui

intrattenere, instaurare una conversazione con gli spettatori e allo stesso tempo fornire

un’esperienza d’acquisto dirompente. Il successo dell’evento non fa che spronarci a continuare

in questa direzione”.