Il 19 maggio nella Sala Giunta del Comune di Napoli la conferenza stampa di presentazione con il sindaco Gaetano Manfredi, l’organizzatore art director e architetto Maurizio Martiniello e la giornalista Rosanna Cancellieri

Nella splendida cornice del cortile interno del Maschio Angioino, il 9-10-11 giugno prossimi si svolgerà Napoli Moda Design, evento annuale organizzato dall’architetto e art director Maurizio Martiniello e realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli.

IL TEMA DELL’EDIZIONE 2023

Il tema fil rouge dell’edizione 2023 sarà la natura, fonte di ispirazione per la creatività. Nel cortile interno del Maschio Angioino verranno installate 7 torri in acciaio alte fino a 10 metri, ognuna delle quali conterrà un albero, a rimarcare la forte sensibilità green di Napoli Moda Design.

Le installazioni portano la firma dell’art director e architetto Maurizio Martiniello. Tre giorni di full immertion nel mondo di chi inventa e dà forma all’estro. In esposizione ci saranno tessuti, abiti, ceramiche, oggetti di arredamento e illustrazioni di come le opere prendono forma.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: “Napoli Moda Design è un altro grande tassello di un mosaico di eventi fantastico per la città. Questo appuntamento arricchisce un’offerta culturale e turistica unica nel panorama nazionale. Grazie all’estro creativo e all’impegno dell’architetto Martiniello, deus ex machina di una rassegna che anche quest’anno metterà in mostra il talento di Napoli in due settori importanti dell’economia del nostro Paese, su cui è importante investire. Maggio dei Monumenti, lo scudetto del Napoli, il Giro d’Italia, Bono Vox al teatro San Carlo, il concerto dei Colplay, Napoli Moda Design: ogni settimana, per chi viene in visita, c’è l’imbarazzo della scelta”.

L’art director, Maurizio Martiniello: “La bellezza come protagonista della nostra anima, dell’estetica, del design, dell’architettura, della moda. Questo appuntamento, come sempre, ha l’obiettivo di valorizzare il meglio di Napoli: talento e creatività. Siamo giunti alla decima edizione, sono orgoglioso di questo traguardo. Grazie al Comune di Napoli per aver sostenuto l’iniziativa offrendo il patrocinio e grazie agli sponsor che metteranno in vetrina i loro prodotti. Opere e fashion show, tutto all’insegna della natura. Vi aspettiamo”.