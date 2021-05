La primavera in Campania è sempre splendida, ma quella del 2021 rischia di essere ancora più dolce del solito.

Inizia infatti a prendere forma Francois Fashion Festival, un importante evento moda di ben tre giorni organizzato da Francois Franzese, agente, showman e scrittore. L’evento prenderà vita in Campania nel prossimo luglio, in una location ancora top secret.

Tra i protagonisti di Francois Fashion Festival è intanto confermata la presenza di Lorena Sipic, giocatrice di pallavolo e modella croata. Esplosa nella serie A del campionato francese, ha poi militato nella nazionale maggiore del suo paese, la Croazia e in diversi club europei. L’atleta, 188 cm di bellezza e presenza scenica, è attualmente anche musa del gruppo musicale Pigal, official partner della model agency Francois Eventi.

Advertisements

Oltre a quella di Lorena Sipic, modella e campionessa dello sport, parteciperanno a Francois Fashion Festival anche la ballerina Jessica Goux e Benjamin Sutton, leader dei già citati Pigal. Benjamin è figlio del cantante Emmett Sutton, un artista che si è esibito con nomi storici del panorama mondiale (Freddy King, Memphis Slim, Otis Rush, The Blues Brothers, etc).

Francois Fashion Festival prenderà vita a luglio 2021, ma già il 21 maggio prende vita un importante appuntamento. Dalle 10 alle 17, presso Hopera Eventi, a Capua (via San Tamarrro n. 34), in provincia di Caserta, è infatti previsto un casting per le modelle che sfileranno per i brand e gli stilisti che prenderanno parte al Festival. Come sempre in questi casi, ci sono alcuni requisiti (altezza minima 173 cm, taglia non superiore alla 40, età compresa trai 16 e i 26 anni). Anche se non è possibile specificarlo in modo preciso, sorriso e professionalità sono forse ancora più importanti. Chi vuol partecipare può informarsi al 327 7440884 (Francois Eventi)

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram