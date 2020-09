Da Venezia a Milano. Numerose star ed influencers hanno scelto “JMonteiro” al Festival del Cinema di Venezia, regalando momenti di grande soddisfazione alla sartoria milanese di haute couture, diretta dalla stilista di origini brasiliane Jenny Monteiro. Un successo che attende il bis, data l’imminente presentazione della nuova linea “JMonteiro WEEKEND”, in esclusiva mondiale durante l’attesissima “Milano Fashion Week 2020”, in programma dal 22 al 28 settembre.

L’atelier di Milano apre le sue porte e presenta il suo nuovo progetto in risposta al lockdown: una linea per donne che desiderano esprimere la loro personalità in tutte le occasioni. T-shirt eleganti, stile, ma anche comodità ed un tocco di femminilità. Una collezione che porta il volto stesso della creatrice, con stampe che ricordano la “Pop Art”.

La linea tiene fede all’origine del brand, caratterizzata dalla ricercatezza di tessuti 100% italiani e naturali come seta, cotone e lino, oltre che dalla cura sartoriale nei dettagli e nella personalizzazione per ogni bodyshape.

Il lancio coinciderà con la apertura della “Milano Fashion Week”: “Nel periodo difficile che abbiamo vissuto, è emerso uno stile di comunicazione ancora più diretto e d’impatto. Il nuovo progetto è la mia risposta di resilienza visuale, che vuole trasmettere rinascita e voglia di vivere con un’esplosione di colori, mantenendo l’attenzione ad ogni dettaglio. Poi, che dire, ci ho messo la faccia!”.

Artigianalità per abiti pop chic che daranno un tocco di eleganza ad ogni momento.