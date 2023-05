Tra questi valori c’è proprio l’eccellenza e l’artigianalità della moda italiana, una parte della nostra cultura che è unica e riconoscibile in tutto il mondo. È proprio per questo che, in occasione di speciale ricorrenza, STILEO , il più grande aggregatore fashion in Italia con più di 1,9 milioni di articoli provenienti da oltre 8.000 brand e 7 milioni di visite mensili, vuole celebrare lo stile e l’eleganza del made in Italy, e svela la top 10 dei brand fashion italiani più desiderati sulla piattaforma nel 2023.