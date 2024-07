Secondo Gartner, nei prossimi 5 anni il 65% dei clienti si aspetta di vivere durante l’acquisto online un’esperienza sempre più personalizzata, adattata alle proprie esigenze.

Nel 2024, infatti, gli eShopper punteranno a creare una Personal Customer Journey che riproduca l’esperienza in negozio, con suggerimenti personalizzati e offerte su misura.

Sono sempre di più gli utenti che in tutto il mondo hanno iniziato ad utilizzare la ricerca visuale e vocale, attraverso l’interazione con assistenti vocali o scattando foto per trovare i prodotti, per rendere la propria esperienza di acquisto più intuitiva e fluida.

Una tendenza che si conferma in crescita anche in Italia: secondo una rilevazione dell’applicazione LOOKALIKE nel nostro Paese la ricerca visuale durante lo shopping online è un metodo molto diffuso tra la Gen Z e i millennials ed è scelto in particolar modo dalle clienti donne (86%).

Negli Stati Uniti sono già numerose le app che creano cataloghi basati sui comportamenti degli utenti e che sono in grado di anticipare così le loro preferenze, offrendo esperienze di acquisto coinvolgenti. Per gli utenti italiani, invece, ci pensa LOOKALIKE, l’innovativa app di ricerca visuale che non solo permette agli utenti di fare shopping caricando solamente una foto, ma ottimizza l’intera esperienza grazie all’Intelligenza Artificiale.

L’app, ricevendo dagli utenti immagini di outfit prevalentemente individuati su social come Instagram e TikTok, da un lato capta in anticipo le tendenze emergenti, monitorando le ricerche degli utenti sui capi indossati da influencer o celebrities e dall’altro offre ai brand un potente strumento per analizzare e ottimizzare le loro strategie di mercato.

“Gli eventi di moda, in particolare quelli con la partecipazione delle influencer italiane più popolari, come il Coachella Music Festival, hanno un notevole impatto sul numero di ricerche effettuate tramite l’app, dimostrando l’influenza di tali eventi sulle tendenze di mercato. Ad esempio, ultimamente i pantaloni leopardati hanno recentemente registrato un picco di interesse, segnalando una nuova moda in ascesa insieme a capi di colore giallo burro su tessuto di raso – che pare essere il colore dell’estate – e a vestiti bianchi crochet. Potremmo quasi dire che dalle search possiamo misurare la temperatura delle tendenze in tempo reale, quindi capire se una nuova moda sta prendendo piede ed è destinata a restare o se è solo una bolla.” spiega Ilenia Enna, fondatrice di LOOKALIKE.

Nata nel 2022, LOOKALIKE ha registrato ad oggi più di 60.000 download dell’app – tutti in organico, senza promuovere il servizio tramite ads – e 300 e-commerce che coprono 5000 brand.

Vanta inoltre una vasta community sui propri profili social con un seguito pari a 23.000 follower per Instagram e più di 12.700 follower su Tik Tok.

E-commerce: addio alla ricerca per filtri. Per cercare il capo o accessorio giusto basta un’immagine

LOOKALIKE elimina la necessità di ricerche per filtri tradizionali, permettendo agli utenti di trovare immediatamente i capi desiderati semplicemente caricando un’immagine. Questa funzione si rivela particolarmente preziosa durante l’acquisto online e in store, perché permette ai clienti di non cercare più manualmente il codice prodotto, migliorando così sia l’esperienza virtuale che quella in negozio.

“La mission di LOOKALIKE è quella di migliorare l’esperienza d’acquisto online ma anche quella in store. Offriamo infatti ai brand una versione in white label della nostra applicazione – che possono poi personalizzare in base alle proprie esigenze – per permettere ad esempio alle commesse di semplificare il proprio lavoro velocizzando la ricerca di un articolo, garantendo un servizio più efficiente e personalizzato” aggiunge Enna “Oltre alla possibilità di integrare la nostra tecnologia visuale in modo semplice e senza impatto tecnologico anche sul website di un Brand (non solo fashion) così da permettere ad un utente di trovare velocemente ciò che cerca anche sul sito web del suo marchio preferito.”

LOOKALIKE si basa sull’intelligenza artificiale non solo per rivoluzionare la ricerca di moda online ma anche per interagire con la propria community e captare le novità in ambito fashion. Sempre tramite l’AI LOOKALIKE ha infatti creato LAIKEE, la propria influencer virtuale che interagisce sul canale Instagram con i propri follower svelando i trend in anteprima e testando virtualmente capi e accessori.

In un’epoca in cui l’ispirazione di stile può venire da qualsiasi luogo, trovare esattamente ciò che si desidera può essere una sfida. LOOKALIKE è l’app che permette agli utenti di caricare la foto di un vestito o accessorio e ricevere immediatamente risultati di prodotti simili disponibili per l’acquisto. Il servizio offre una soluzione rapida, precisa e user-friendly per chiunque ami la moda e voglia risparmiare tempo nella ricerca dei capi e articoli desiderati.