Confindustria Accessori Moda, Sistema Moda Italia e Rete TAM, la rete nazionale degli istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e Moda in tutta Italia, annunciano l’avvio della sesta edizione delle “Notti della Moda”. A partire da ottobre, questa iniziativa aprirà le porte degli Istituti Tecnici e Professionali su tutto il territorio nazionale a cittadini, famiglie e studenti, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino l’eccellenza formativa delle scuole.

Più di 30 città, da nord a sud, ospiteranno le Notti della Moda, con ogni scuola rappresentativa delle specificità del proprio territorio. Tra le città coinvolte, Biella, Brescia, Como, Modena, Reggio Emilia, Portogruaro, Scandicci, Prato, Firenze, Benevento, Torre del Greco, Napoli, Capua, Caserta, Sassari, Cagliari, Catania, Ragusa, Brindisi, Taranto, Lecce.

Organizzate in collaborazione con gli istituti tecnici e professionali e le associazioni d’impresa nazionali e locali, le Notti della Moda proporranno una serie di eventi fuori dall’orario scolastico per favorire il dialogo tra il sistema educativo e il territorio. Durante queste serate, ragazzi e famiglie potranno visitare le strutture, scoprire i programmi formativi e osservare da vicino le creazioni dagli studenti.

“Siamo lieti di proporre una nuova edizione delle “Notti della Moda”, un’iniziativa che rafforza il legame tra la formazione e il mondo del lavoro. Si tratta di un’occasione unica, inoltre, per mettere in risalto il valore della nostra offerta formativa, che risponde alla crescente domanda di competenze tecniche del settore della moda e dell’accessorio”, commenta Roberto Peverelli, Presidente Rete TAM.

Giovanna Ceolini, esponente del Comitato Education di Confindustria Accessori Moda commenta: “Siamo orgogliosi di collaborare a questa iniziativa con gli istituti di istruzione secondaria, un’occasione preziosa per mettere in campo il nostro impegno nel rispondere alle esigenze dele imprese e orientare le famiglie e gli studenti verso opportunità nel nostro settore”.

Francesco Ferraris, Consigliere Sistema Moda Italia con delega Education sottolinea: “Le Notti della Moda si sta consolidando come un appuntamento fisso, che fa da ponte tra il mondo delle famiglie, quello dell’istruzione professionale e quello del lavoro. Mai come oggi è indispensabile che i giovani, supportati dai genitori nelle scelte del loro futuro, possano toccare con mano quali opportunità professionali e di crescita possa offrire il settore manifatturiero del Tessile e Abbigliamento. Sistema Moda Italia supporta questa iniziativa, per fare incontrare le sempre crescenti necessità dell’industria con chi voglia avvicinarsi al mondo della moda, con tutte le sue infinite opportunità.”