La storia degli outlet e del fenomeno off price, ovvero dei prodotti proposti dalle aziende con

uno sconto sostanziale, è molto più antica di quanto non si possa pensare: siamo nell’800

quando, negli Stati Uniti, le aziende iniziano a capire il potenziale delle giacenze dei

magazzini e iniziano a creare vere e proprie vendite a prezzi vantaggiosi. Questa

usanza, sbarca successivamente in Europa molti decenni dopo, a cavallo tra anni Novanta

e Duemila, dapprima con l’invenzione degli “spacci aziendali” collocati in prossimità delle

fabbriche e solamente dopo con l’evoluzione degli outlet contemporanei come li conosciamo

oggi.

Nascono, quindi, come luoghi in cui comprare capi e prodotti scontati risparmiando senza

rinunciare alla qualità e che puntano ad essere percepiti dai marchi con la stessa dignità

delle boutique e negozi monomarca e multimarca, mostrandosi come veri e propri villaggi

dello shopping.

Se con l’avvento del digitale e dell’online anche il mondo degli acquisti ha subito una

notevole evoluzione, il mondo degli outlet si sta muovendo di conseguenza, per garantire ai

fashion lovers la possibilità di acquistare risparmiando anche comodamente da casa.

Ed è proprio con questa mission che Off-market, outlet fisico e online di abbigliamento per

uomo, donna e bambino, punta a rivoluzionare l’idea di outlet contemporaneo

proponendo un servizio di retail a 360 gradi, dallo store fisico a quello online.

“Alla base di Off-Market c’è stato uno studio di mercato in cui abbiamo cercato di capire

meglio la struttura del mercato dell’off price e abbiamo visto alcune prerogative importanti,

tra cui prima di tutto la problematica degli outlet di essere percepiti come luoghi meno

ricercati delle boutique – afferma Denis Zaltieri di Off-Market – Stiamo creando dei punti di

vendita fisici in cui le persone possano valorizzare il proprio stile con proposte a prezzi

outlet, per garantirgli un’esperienza d’acquisto unica nel suo genere”.

Con un fatturato di oltre un milione di euro solo nel 2021 e una rete di outlet fisici in

espansione, Off-Market punta a cambiare il punto di vista sul mondo outlet e off price, per

aiutare i fashion lovers a cercare il proprio stile grazie alla proposta variegata che solo un

outlet può offrire.

Lo storytelling dietro all’outlet: Off-market è molto di più di un semplice

negozio

Avvicinarsi ai clienti raccontando la storia e le persone che lavorano dietro ad ogni

proposta di stile: questa è la vera mission di Off-Market che, quotidianamente, punta ad

offrire un servizio di retail facile, veloce e conveniente.

“Quando è nata l’idea di Off-Market, il nostro primo pensiero è stato quello di creare un

“luogo” che riunisse persone diverse, con stili diversi, diverse età e diversi interessi afferma

Denis Zaltieri di Off-Market – Abbiamo sempre pensato che Off-Market potesse diventare il

posto in cui si ha voglia di andare, il negozio in cui non vedi l’ora di fare acquisti o il sito web

in cui navigare e fare acquisti in modo smart”.

Ed è proprio per questo che Off-Market è molto più di un negozio: oltre alla sua essenza di

outlet, vuole essere un vero e proprio concept store dove poter ritrovare il proprio stile e la

propria personalità scegliendo tra tantissime occasioni e diventando così un meeting point

fisico per gli amanti della moda oltre che un luogo di shopping online e offline.

Off-market rivoluziona, così, lo spazio tipico degli outlet fisici in modo giovanile e dinamico

unendolo alla possibilità di offrire lo stesso servizio anche da remoto attraverso il proprio

negozio online e aiutando le persone a trovare il proprio stile e la propria personalità

acquistando in uno spazio unico nel suo genere.

Gli obiettivi di Off-Market: espandere la sua idea di shopping sviluppando un

marketplace a 360 gradi

Grazie ad un giovane team di età media under30 e già tre store localizzati a Desenzano del

Garda e Vicenza, Off-Market è pronto ad espandere la sua idea di shopping su tutto il

territorio nazionale.

“Abbiamo obiettivi importanti in termini di struttura, organizzazione del lavoro e della sede

centrale nel 2022 ma ciò a cui puntiamo maggiormente è il progetto di arrivare ad aprire 10

punti vendita entro il 2024 – racconta Denis Zaltieri di Off-Market – A Maggio aprirà il nuovo

store di Padova e quello di Gorizia e, proprio in termini di crescita, puntiamo ad aumentare

anche il nostro team di lavoro”.

Infatti, proprio con l’obiettivo di allargare l’azienda, Off-market punta ad assumere entro la

fine del 2022 circa altre 15 persone tra responsabile dell’amministrazione, buyer, addetti al

magazzino e assunzioni relative ai nuovi store fisici in apertura sul territorio.

Un altro obiettivo di Off-Market? Quello di sviluppare, oltre ai negozi fisici e allo store online,

anche un marketplace come terzo canale di vendita, per poter proporre ai clienti le

tantissime novità e offerte legate a diverse categorie merceologiche. Dal design

all’arredamento arrivando alle ultime tendenze moda, Off-Market punta a diffondere tra tutte

le generazioni un nuovo modo outlet di fare shopping, online e offline.