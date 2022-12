Maximilian Davis, nato a Manchester, in GB, nel 1995, da padre giamaicano e madre di Trinidad, è infatti portatore di un variegato background socio-culturale. Dopo essersi laureato al London College of Fashion nella capitale britannica e dopo aver maturato delle prime esperienze professionali accanto a Grace Wales Bonner e per il brand Asai, nel 2020 ha debuttato nel calendario nella London Fashion Week con il marchio omonimo. Nel 2022 si è classificato tra i primi 20 finalisti del celebre Lvmh Prize. Grandi pop star come Dua Lipa, Rihanna e Asap Rocky sono sue fans.

Se la Primavera-Estate 2023 s’ispirava al fascino languido di un tramonto sulla spiaggia, il nuovo guardaroba pre-fall 2023 allarga gli orizzonti da Hollywood, alle vette innevate dietro alle colline baciate dal sole, all’arido deserto. Unendo calore e sensualità a uno spirito più freddo, fatto di luci e ombre, la collezione esplora e armonizza i contrasti tra climi e pesi diversi, lavorazioni impeccabili e bordi tagliati a vivo, glamour e disinvoltura. La storia di Hollywood, così radicata nel mito di Ferragamo, ha un’influenza diretta nella collezione: gli stivali da cowboy disegnati nel 1923 per I pionieri, una delle prime imprese cinematografiche di Salvatore, sono uno spunto decisivo per la collezione. I codici del guardaroba Western creano un fil rouge tra l’uso del denim grezzo e con effetto invecchiato, oppure floccato in velluto, i dettagli delle tasche, e borse e scarpe avvolte da cinture…continua su

Fonte Ansa