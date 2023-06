L’universo della cerimonia ritrova la sua cornice privilegiata con la sesta edizione dell’unica fiera italiana capace di avere una vocazione all’eccellenza tale da richiamare gli espositori più importanti e i buyer e i rivenditori provenienti da ogni latitudine geografica. È la Rome Fashion Week, pronta ad aprire i suoi battenti da sabato 10 a lunedì 12 giugno al Padiglione 1 di Fiera di Roma per mostrare in anteprima le oltre 100 collezioni cerimonia, sera e gran sera di aziende nazionali a internazionali.

Musani Couture, Pronovias Group, Morilee, Maestri Group, Petrelli Uomo, Andrea Versali, Grupo Noiva, Carla Ruiz, Joseph Ribkoff, Giada Curti, D’Andrea Collection, Frank Lyman, As Seleccion, Matilde Cano, Cimirro Alfonso Fashion, Cautieri Cerimonia, Roberta Longo, Simone Marulli, Maria Coca, Mikael, Mirella Matteini, Magia Moda, Vivien Luxury, Simply Divine, Annabella, Altarocca, Eva Rubbini, Sologioie, Lexus, Terani Couture, Kirico e molti altri brand sono infatti attesi alla kermesse ideata da Andrew Lookman, unica nel suo genere nel panorama italiano.

“Sono i numeri a confermare le premesse estremamente positive che accompagnano l’attesissima edizione della Rome Fashion Week, sempre più contenitore esclusivo delle migliori proposte internazionali e al contempo hub di tendenze. Un appuntamento irrinunciabile per scoprire le proposte dei numerosi brand che hanno dato conferma ad oggi segnando un +15% rispetto allo scorso anno” ha commentato Elena Colonna, direttrice commerciale della Rome Fashion Week, puntando l’attenzione sulla provenienza geografica delle presenze attese in fiera che vede l’Italia come prima nazione, seguita da Spagna, Grecia, Stati Uniti e da molti altri Paesi del mondo.

È poi la vivacità contenutistica a fare, ancora la volta, la differenza in una kermesse che ha fatto dell’eccellenza creativa il tratto dominante della selezione delle sue proposte. Senza dimenticare, naturalmente, l’attenzione per il futuro prossimo tradotta nella possibilità di assistere in anteprima alla presentazione delle collezioni di designer di fama e di nomi sui quali scommettere, scoprendo gli stili e i trend che, dalle passerelle, diventeranno i codici estetici della nuova stagione.

Anche per la sua edizione 2023, la Rome Fashion Week sarà accompagnata da un ricco panel di eventi che, tra eventi riservati, presentazioni e momenti di incontro, è destinato a confermarsi quel valore aggiunto capace di amplificarne la capacità attrattiva.

Sul sito www.romefashionweek.it è possibile consultare l’elenco aggiornato degli espositori; seguendo i canali social della manifestazione, è possibile aggiornarsi sulle tante novità in programma e ottenere le info necessarie.